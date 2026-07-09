Diarrea ‘explosiva’ se extiende en EU: Síntomas y causas de transmisión de la ciclosporiasis

Los casos de diarrea intensa en Estados Unidos van en incremento, sin conocer las causas ni los alimentos contaminados.

Un virus peligroso que causa diarrea explosiva se está propagando por todo el Medio Oeste, mientras los funcionarios federales de salud investigan el origen aún desconocido del brote.

Michigan, el estado con el mayor número de contagios, registró el jueves mil 251 casos de ciclosporiasis (cyclospora cayetanensis), un aumento del 26 por ciento con respecto al día anterior. Los contagios se concentran principalmente en la zona sureste del estado. El estado vecino de Ohio ha reportado más de 360 ​​casos, según un portavoz del departamento de salud.

Otros estados, como Nueva York e Illinois, también están experimentando un aumento en los contagios. Desde el 1 de mayo, la ciudad de Nueva York ha registrado 273 infecciones. El departamento de salud continúa investigando el origen del contagio.

Algunos de los principales síntomas del virus son:

Pérdida de apetito.

Hinchazón, incluyendo eructos y flatulencias.

Cansancio extremo (fatiga).

Fiebre baja.

Calambres estomacales.

Náuseas.

vómitos.

Este virus se transmite debido al consumo de alimentos y bebidas contaminadas con heces, por lo que son las zonas tropicales en las que más se puede propagar. Su contagio entre personas es difícil, de acuerdo con los CDC.

“Cuando se habla de más de mil casos, probablemente nos referimos a muchas más personas que simplemente no han sido diagnosticadas”, dijo Daniel Griffin, médico especialista en enfermedades infecciosas y presidente de la organización sin fines de lucro Parásitos Sin Fronteras.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), esta enfermedad puede causar diarrea acuosa frecuente durante unos días o incluso meses. Se origina por el consumo de un parásito microscópico llamado Cyclospora, que puede contaminar alimentos o agua. Los brotes en Estados Unidos suelen estar relacionados con la albahaca, el cilantro, la lechuga y las frambuesas, o bien se deben a infecciones contraídas fuera del país.

“Podría tratarse de una diarrea explosiva y grave que no mejora”, dijo Griffin, señalando que puede afectar incluso a personas sanas.

Michigan suele registrar unos 50 casos al año. El repunte que se ha producido desde el 22 de junio apunta a una fuente común, según los médicos. Los CDC están colaborando con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) para encontrar el origen y ayudar a contener el brote.

Restaurantes se protegen ante brote de ciclosporiasis

Según una persona familiarizada con el asunto que no estaba autorizada a hablar públicamente, algunos franquiciados de Taco Bell en Michigan dejaron de servir lechuga como medida de precaución ante el brote. El departamento de salud estatal había emitido previamente directrices para contener la propagación del virus cyclospora cayetanensis, con sugerencias especiales para el manejo de la lechuga y otras verduras de hoja verde, como lavarlas y cocinarlas con mayor frecuencia.

Un portavoz de Taco Bell declinó hacer comentarios.

Restaurant Brands International Inc., la empresa matriz de cadenas como Burger King y Popeyes, e Inspire Brands Inc., propietaria de restaurantes como Dunkin’ y Jimmy John’s, afirmaron no haberse visto afectadas por el brote. Wendy’s Co. declaró no tener conocimiento de ningún impacto en su cadena de suministro ni en las operaciones de sus restaurantes. Cadenas como Chipotle Mexican Grill Inc. y Chick-fil-A Inc. no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Según Griffin, el parásito se transmite generalmente entre humanos de forma indirecta. Por ejemplo, una persona infectada con Cyclospora o que haya tenido diarrea recientemente causada por este parásito podría contaminar los alimentos y transmitir el patógeno al consumirlos.

Falta saber qué alimentos evitar para no contraer ciclosporiasis

Al no haberse identificado la fuente, “la gente no sabe qué es lo que debería evitar”, dijo Bobbi Pritt, patóloga y microbióloga clínica de la Clínica Mayo. “Esta es la época del año en que consumimos muchos productos frescos”.

Una vez que alguien da positivo, el departamento de salud local realiza una entrevista para obtener más información sobre la duración y el tipo de síntomas, explicó Lynn Sutfin, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan. Los investigadores preguntan qué restaurantes y supermercados visitó la persona, buscando fechas específicas, ubicaciones y artículos comprados.

Según explicó, la información se comparte con expertos estatales y federales para obtener una visión nacional del brote y ayudar a determinar los pasos a seguir.

Los CDC no han proporcionado una actualización nacional sobre el brote desde el 16 de junio, cuando informaron de 145 casos en 17 estados. El 1 de julio, la agencia de salud pública con sede en Atlanta declaró que no había evidencia de un único brote que afectara a varios estados.

Los médicos afirman que esta cifra subestima enormemente la realidad a nivel nacional. Para detectar la enfermedad, un médico debe solicitar una prueba de laboratorio especial, que no siempre se realiza de forma rutinaria.

“Creo que se puede afirmar con bastante seguridad que, en todos los brotes, las cifras que se notifican para cualquier enfermedad específica siempre son la punta del iceberg”, dijo Pritt.

Si no se trata con antibióticos, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes, según los CDC. Los síntomas, como la pérdida de apetito y de peso, las náuseas y los calambres estomacales, pueden desaparecer y reaparecer repetidamente.

Griffin indicó que las personas deben buscar atención médica si los problemas gastrointestinales persisten durante más de unos días y mantenerse hidratadas si presentan síntomas. Los niños pequeños y los adultos mayores son los más propensos a necesitar hospitalización.

La mejor manera de prevenir la infección es evitar los alimentos y el agua que puedan estar contaminados con heces, y tener cuidado al manipular los productos agrícolas, según los CDC.