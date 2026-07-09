Ozempic ‘en pausa’: Suspenden genérico por impurezas en su principio activo

La pausa de Ozempic podría impactar en la comercialización a gran escala de terapias genéricas para la pérdida de peso y la diabetes.

Dr. Reddy’s Laboratories redujo su objetivo de producción para el primer año de su medicamento genérico Ozempic, ya que suspendió la producción comercial hasta octubre tras encontrar una impureza desconocida en un ingrediente clave en algunos lotes de este tratamiento contra la obesidad y la diabetes.

El fabricante de medicamentos detectó el problema al aumentar la producción del principio activo farmacéutico para incrementar la carga de trabajo, según declaró el director ejecutivo, Erez Israeli, en una teleconferencia el jueves. En el principio activo, “se detectó que una de las impurezas no cumplía con las especificaciones tras las pruebas”, explicó.

Según Israeli, el lote afectado aún no se había puesto a la venta y, por el momento, la seguridad de los pacientes no se ve comprometida.

La empresa está trabajando para identificar las impurezas y mejorar su proceso de fabricación de principios activos, lo que llevará aproximadamente dos meses, añadió, y es probable que el suministro al mercado se reanude a finales de octubre o principios de noviembre.

¿Cuáles serían las consecuencias de la ‘pausa’ de Ozempic?

La pausa podría descarrilar los planes de Dr. Reddy para la comercialización a gran escala de sus terapias genéricas para la pérdida de peso y la diabetes, así como los de algunos fabricantes de medicamentos a nivel mundial que obtienen sus ingredientes de la empresa india.

Las acciones de la compañía cayeron un 5.9 por ciento en Bombay, su mayor descenso en más de cuatro meses, tras revelar el problema en un comunicado a la autoridad reguladora .

El impacto en la farmacéutica india depende en gran medida de la rapidez con que resuelva estos problemas, afirmó Vishal Manchanda, analista de Systematix Group con sede en Mumbai. “Es de suponer que el trimestre de septiembre será más débil debido a esto”.

Según las estimaciones de Dr. Reddy’s, una vez resuelto el problema, podrá fabricar entre 6 y 7 millones de bolígrafos entre noviembre y marzo de 2027, reduciendo así el objetivo anterior de vender 12 millones de bolígrafos en su primer año.

¿Qué sabemos de la versión genérica de Ozempic?

La compañía lanzó la versión genérica de Ozempic en Canadá en mayo, pero no podrá abastecer el mercado “durante los próximos dos meses”, dijo Israeli.

Según datos de la empresa de investigación de mercado Pharmarack, el fabricante de medicamentos ha vendido alrededor de 31 mil unidades de su tratamiento con GLP-1 en India bajo las marcas Obeda, Mashlo y Olymviq desde que expiró la patente de la semaglutida en marzo.

Según una nota publicada el 2 de julio por Nuvama Institutional Equities, Dr. Reddy’s también es proveedor de principios activos farmacéuticos (API) para fabricantes de medicamentos como Torrent Pharmaceuticals y ha firmado acuerdos para suministrar a Sandoz Group AG y Aspen Pharmacare Holdings en Canadá.

Según Israeli, también tendrá que interrumpir el suministro a estas empresas. Torrent ya ha emitido un retiro preventivo voluntario de su medicamento Semalix, cuyo principio activo es fabricado por Dr. Reddy’s, según informó en un comunicado a las bolsas de valores.

La semaglutida es el ingrediente clave de los exitosos tratamientos para bajar de peso Ozempic y Wegovy de Novo Nordisk.