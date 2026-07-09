‘Está enfermo’: Carlos Bonavides, Lupita Jones y famosos critican a Pedro Sola por comentario sobre perros

Pedro Sola también arremetió contra los dueños que tratan a sus perros como hijos al asegurar que le daban ganas de “darles un balazo”. (Foto: Cuartoscuro/Unsplash)

Las disculpas que Pedro Sola ofreció tras sus comentarios sobre envenenar a perros en centros comerciales pet friendly no han frenado las críticas en contra del conductor del programa de televisión Ventaneando.

Las muestras de desaprobación no solo provienen de dueños de mascotas, rescatistas y asociaciones en contra del maltrato animal, sino también de diferentes personalidades del espectáculo.

Desde actores como Carlos Bonavides y comediantes como Lalo España hasta la ex Miss Universo Lupita Jones forman parte de la larga lista de personas que arremetieron contra el amigo de la conductora Pati Chapoy.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros?

Durante una de las recientes emisiones de Ventaneando, el también economista Pedro Sola habló sobre los espacios pet friendly, pues aseguró que no está de acuerdo con que se permita el acceso de mascotas a centros comerciales o restaurantes.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿se volvieron locos o qué?, con ganas de aventarles una carne envenenada”, comentó.

Al escucharlo, la presentadora Mónica Castañeda mostró de inmediato su descontento; sin embargo, Pati Chapoy comenzó a reír. Después, Pedro Sola continuó con el tema y criticó a los dueños de mascotas.

“En caso de que vayan al supermercado, pues que lo lleven en una bolsa y si no cabe, mejor no. Si llevas tres en una carreola también dan ganas de darles un balazo”, señaló durante la transmisión.

Pedro Sola se disculpó públicamente en 'Ventaneando'. (Foto: Cuartoscuro)

¿Qué famosos criticaron a Pedro Sola?

Previo a las disculpas de Pedro Sola, diferentes famosos expresaron su inconformidad por las declaraciones del presentador, ya que muchos consideran a sus mascotas parte de su familia.

Una de ellas fue la actriz y cantante Aracely Arámbula, quien en su cuenta de Instagram pidió hacer conciencia sobre el respeto y el cariño que merecen todos los animales. Además, aseguró que hay perros que salvan vidas.

“Menos odio, más conciencia y valores para que las nuevas generaciones respeten y cuiden a los animales”, escribió ‘La Chule’ en su cuenta de Instagram, donde también reconoció el trabajo de las y los rescatistas de animales.

Apio Quijano, integrante de Kabah, también criticó a Pedro Sola, especialmente porque Ventaneando tiene una audiencia muy amplia y sus comentarios pueden llegar a un gran número de personas.

“Hablar de envenenar animales habla de crueldad en un mundo donde la violencia hacia los seres vivos sigue latente. Su comentario no fue ni humorístico, ni responsable, ni ético”, comentó.

El cantante también cuestionó la reacción de Pati Chapoy, periodista especializada en espectáculos: “Me sorprende, señora Chapoy, que después de tantos años se ría de un tema tan serio y tan delicado como el que se trató”.

El influencer Dani Valle, exconcursante de MasterChef, y el actor Arturo Islas también recordaron que los perros no solo acompañan a las personas, sino que algunos están capacitados para salvar vidas durante situaciones de desastre natural.

“Promover, de forma sarcástica y en tono de burla, que se envenene a perritos es sumamente cruel y despiadado”, dijo Islas. Una opinión que comparte la ex Miss Universo mexicana Lupita Jones, quien aseguró estar muy molesta por las declaraciones de Pedro Sola.

“¿Cómo se le ocurre decir en vivo, en televisión nacional, en una de las plataformas más importantes de México, que quería darles carne envenenada a los perros? Está enfermo este señor (...) ¿Y si sí metemos presión para que ese señor no tenga acceso a un micrófono nacional? Estoy furiosa”, dijo.

El actor Carlos Bonavides también compartió un mensaje en sus redes sociales, donde pidió a Pedro Sola no justificar sus comentarios al señalar que los tiempos han cambiado.

“Los perros son la alegría de la casa, la alegría de los niños y el verdadero acompañamiento de miles de ancianos que están solos. No te escudes en tu edad para hacer esa crítica. Los perros son benditos”, comentó.

Marcos Valdés, hijo de Manuel ‘El Loco’ Valdés, también criticó la postura de Pedro Sola, pues aseguró que sus perritas lo acompañan en todo momento y le ayudan a salir adelante. Por ello comentó: “Pedro, es una falta de respeto hacia los animalitos. Te creía una persona más capaz, pero lo que hiciste no tiene madre”.

¿Qué dice la disculpa de Pedro Sola por sus comentarios?

Luego de la polémica, Pedro Sola ofreció una disculpa pública en Ventaneando, donde aceptó que cometió un error al hablar de manera negativa sobre las mascotas y sus dueños. Además, indicó que no era consciente de la importancia que estos animales tienen para muchas familias.

“Dije cosas sin pensar en un sitio tan importante como es la televisión, nunca le hice daño a nadie y mucho menos a una mascota, lo siento de verdad, desde el fondo de mi corazón siento una vergüenza horrible y ruego una disculpa”, dijo.

El ‘Tío Pedrito’ también comentó: “los tiempos han cambiado”, por lo que reconoció que tenía una visión distinta sobre las mascotas. Sin embargo, se comprometió a cambiar su forma de pensar: “aprendí algo de una manera muy dura para mí, les aseguro que todo va a cambiar en mi mentalidad y mi actitud”.

Pedro Sola aseguró que aprendió luego de las críticas y se comprometió a cambiar su mentalidad. (Foto: Cuartoscuro) (Paola Hidalgo)

Pati Chapoy también habló sobre la polémica durante la emisión. La conductora consideró que la intensidad con la que se criticó a Pedro Sola debería dirigirse a exigir soluciones para otros problemas sociales, como la inseguridad en el país.