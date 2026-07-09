‘Sí al Desarme’: Ciudadanía intercambia 11 mil 679 armas de fuego de manera voluntaria y anónima

El trabajo coordinado entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, sociedad civil e iglesia ha permitido que durante esta administración la ciudadanía entregue, de manera voluntaria y anónima, 11 mil 679 armas de fuego.

Lo anterior fue informado por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en el acto “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, y que fue encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en el atrio de la Basílica de Guadalupe.

Ahí, la titular de la Secretaría de Gobernación aseguró: “Queremos alejar de nuestras niñas y niños el peligro que representa tener un arma de fuego cerca, a la mano, en su propio hogar, en las calles que transitan y en sus comunidades; pero también evitar hechos que derivan en lamentables o fatales sucesos, y que personas vayan a prisión por algo que pudo haberse evitado”.

Destacó que en esta administración se prioriza la Atención a las Causas que Generan la Violencia; por ello, la presidenta puso en marcha “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, para invitar a la población a entregar, de manera voluntaria, anónima y sin investigación alguna, las armas de fuego, municiones y explosivos, a cambio de dinero en efectivo.

Reconoció que autoridades, iglesia y sociedad tienen el mismo propósito: contribuir a la construcción de la paz en el país, una tarea que desde el Gobierno de México se hace con convicción y vocación pacifista.

Agregó que con la entrega y posterior destrucción de las armas de fuego se han evitado muertes y personas heridas, así como sensibilizar a la población sobre el riesgo que representan. Por eso, la importancia de seguir promoviendo la entrega voluntaria de artefactos.

“Creemos firmemente que, si una sola vida se salva con este programa, bien vale la pena todo el esfuerzo“, subrayó al recordar que como Gobierno de México se mantiene la convicción de que México no está condenado a la guerra, México está destinado a la paz con bienestar y justicia.

Resaltó que en la estrategia “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, la Secretaría de la Defensa Nacional ha tenido una extraordinaria colaboración, así como la Iglesia Católica, que ha permitido instalar módulos de canje en los atrios de templos.

De esta forma, del primero de octubre de 2024 al 6 de julio de 2026, la ciudadanía entregó 11 mil 679 armas de fuego en el país. De las cuales, 6 mil 404 fueron armas cortas; 3 mil 419 armas largas y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos. Además, se promovió entre niñas y niños el intercambio de juguetes bélicos por educativos.

En el evento también estuvieron la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales; y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño.

Así como la secretaria de Cultura, Claudia Curiel; la subsecretaria de Construcción de Paz, Rocío Bárcena; el alcalde en Gustavo A. Madero, Ricardo Janecarlo Lozano.

Además el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Héctor Mario Pérez; el canónigo Edgar Valtierra; y representantes de otras iglesias cristianas.