‘Nunca hubo una ofensa’: Alejandra Jaramillo pide disculpas tras burlarse de la eliminación de México

La conductora de televisión ecuatoriana aseguró que ella también recibió insultos cuando México eliminó a Ecuador en el Mundial 22026. (Fotografía. ChatGPT, Cuartoscuro)

Luego de burlarse de la eliminación de la Selección Mexicana frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, pese a que México tenía un jugador de más en el campo, la conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo publicó un video en sus redes sociales para ofrecer una disculpa pública a quienes se sintieron ofendidos por sus comentarios tras el partido.

La presentadora de televisión se volvió tendencia después de celebrar la derrota del conjunto tricolor en el Mundial. Tras esas expresiones, reconoció que pudo cometer un error y afirmó que siente un profundo cariño por el país.

“Quiero de todo corazón pedir mis más sinceras disculpas públicas por haber celebrado la derrota de México en el Mundial. Quiero arrancar diciéndoles que México es un país que amo y respeto profundamente”.

Jaramillo también recordó que desde hace cuatro años y medio trabaja en Estados Unidos para TelevisaUnivision y agradeció al público mexicano por el respaldo que le ha brindado durante su carrera. “Si cometí un error, no lo quiero justificar, solo quiero pedir de todo corazón disculpas sinceras”, expresó.

¿Cómo justificó Alejandra Jaramillo sus publicaciones sobre la derrota de México?

Durante su mensaje, la conductora explicó que sus publicaciones ocurrieron en medio de la pasión que genera el futbol y recordó que, cuando México eliminó a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, ella también recibió burlas y comentarios en redes sociales.

Por ello, aseguró que cuando Inglaterra eliminó a la Selección Mexicana intentó responder con la misma intensidad con la que había vivido el torneo, aunque admitió que la situación terminó por salirse de control.

“Cuando celebré la derrota de México, que perdió ante Inglaterra, yo estaba intentando seguir con esa misma pasión con la que todo había iniciado y, la verdad, es que se salió un poco de control; se pudo malinterpretar”.

A pesar de ello, insistió en que nunca pretendió ofender al país ni a los aficionados mexicanos. “Nunca hubo una ofensa, ni un insulto, ni un maltrato hacia nadie de México como nación, hacia México como país. Eso no existió”, afirmó.

En su video publicado en redes sociales, agradeció el respaldo que recibió por parte de TelevisaUnivision durante los días posteriores a la polémica y aseguró que estuvo acompañada por la empresa mientras enfrentaba las críticas.

¿Cómo se burló Alejandra Jaramillo de la Selección Mexicana en el Mundial 2026?

La controversia comenzó después de que México perdió 3-2 ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026. Tras el encuentro, Alejandra Jaramillo publicó varias historias y mensajes en redes sociales para celebrar la eliminación del Tricolor.

Entre las publicaciones, se burló de que el conjunto dirigido por Javier Aguirre no pudo empatar al cuadro inglés, a pesar de que estuvo más de media hora con un jugador de más en el terreno de juego, ni siquiera con los 11 minutos de tiempo agregado.

“No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”.

Las publicaciones provocaron rápidamente una ola de críticas por parte de aficionados mexicanos. Posteriormente, la conductora eliminó los mensajes y algunos usuarios incluso pidieron en redes sociales que TelevisaUnivision la despidiera por lo ocurrido.

¿Quién es la conductora Alejandra Jaramillo?

Alejandra Jaramillo, conocida como ‘La Caramelo’, es una conductora, actriz, modelo e influencer originaria de Esmeraldas, Ecuador. Inició su carrera desde niña en la televisión ecuatoriana, donde participó en programas como Magneto y Destino Aventura. Más adelante, formó parte de producciones como Te tomaste la noche, El Matinal, Guerra de sueños y En Contacto.

En 2021 se mudó a Estados Unidos para impulsar su carrera internacional y actualmente forma parte del programa de espectáculos ¡Siéntese quien pueda! de TelevisaUnivision.

Además de su trabajo en televisión, este año ganó el reality ¿Apostarías por mí? junto con el creador de contenido colombiano Beta Mejía, logro que ella misma recordó en sus disculpas como una muestra del apoyo que recibe por parte del público.

Tras consolidar su carrera en la televisión hispana, Alejandra Jaramillo volvió a colocarse entre las principales tendencias en redes sociales, ahora marcada por la polémica que desataron sus publicaciones sobre la eliminación de México en el Mundial 2026 y las disculpas que ofreció tras la reacción del público.