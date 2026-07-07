¿Qué pasó con Alejandra Jaramillo? Conductora se burla de la derrota de México

Critican a la conductora Alejandra Jaramillo tras celebrar derrota de México (Fotoarte: El Financiero / Créditos: EFE, IA Gemini).

Alejandra Jaramillo generó polémica tras celebrar en redes sociales la eliminación de México frente a Inglaterra por el pase a cuartos de final del Mundial 2026.

A través de varias historias y publicaciones en Instagram, la actriz y presentadora de televisión compartió mensajes de apoyo al conjunto inglés y comentarios en contra del ‘Tri’.

Esto, como consecuencia de la eliminación de Ecuador a manos de México en la fase anterior del torneo. Jaramillo defendió su postura tras acusar que los ecuatorianos no fue bien recibidos en el país anfitrión durante la Copa del Mundo.

¿Qué pasó con Alejandra Jaramillo y por qué celebró la derrota de México?

Tras el triunfo de Inglaterra por 3-2, Alejandra Jaramillo publicó una historia con el mensaje: “Yo necesitaba una sola cosa hoy”. Minutos después, compartió un video donde brincó y celebró junto a otras personas.

La conductora dedicó un mensaje a dos de las figuras inglesas del encuentro. “Gracias, Kane. Gracias, Bellingham. Me dicen que tienen raíces esmeraldeñas”, escribió como broma con relación a la Provincia de Esmeraldas en Ecuador.

En otra publicación, recordó un video en donde sostenía una camiseta de México: “Yo les dije que les salaba la camiseta que tocaba. Solo que no les avisé que tardaba por más días”.

En otro mensaje, hizo referencia al desarrollo del partido entre México e Inglaterra y a la ‘serenata’ previa para el rival: “No pudieron ni con un jugador menos. Ni con los 11 minutos de tiempo extra. Ni yendo otra vez al hotel a gritar. CHAO. BYE BYE. SAYONARA. ARRIVEDERCHI”.

Sus publicaciones generaron polémica y descontento por parte de usuarios en redes sociales, muchos de ellos reprobaron la actitud de la presentadora.

¿Qué respondió Alejandra Jaramillo tras la polémica?

Tras volverse tendencia en redes, la conductora explicó que sus mensajes respondían a lo ocurrido durante el Mundial con parte de la afición ecuatoriana.

“Todo lo que sube tiene que caer, por eso vale la pena ser siempre humilde se gane o se pierda. Al visitante se lo recibe bien, no se lo humilla ni se le trata mal”, expresó.

Aseguró, además, que no celebraba “el mal ajeno”, aunque reconoció: “Pero si se meten conmigo y con mi país, un poco sí”.

También dijo que, desde su perspectiva, Inglaterra contó con el respaldo de los aficionados ecuatorianos durante el encuentro: “Hoy jugó Inglaterra más 18 millones de ecuatorianos”.

La noche previa al México vs. Ecuador, aficionados mexicanos se dieron cita en el hotel de concentración de la selección ecuatoriana, para generar ruido en los alrededores del inmueble.

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

María Alejandra Jaramillo López nació el 13 de diciembre de 1992 en Esmeraldas, Ecuador. De acuerdo con la autobiografía publicada en su sitio web, desde niña buscó desarrollar una carrera en la televisión, por lo que se trasladó junto con su familia a Quito, capital del país.

Su primera aparición en televisión llegó a los 12 años como integrante del programa infantil Magneto. Más adelante participó en la telenovela Cholicienta y continuó su trayectoria como conductora en espacios como Vamos con todo, además de formar parte de la cobertura deportiva Fiesta del Gol durante el Mundial de Rusia 2018.

En los últimos años desarrolló su carrera en Estados Unidos como panelista del programa Siéntese quien pueda, de TelevisaUnivision. En marzo pasado, fue ganadora del reality ¿Apostarías por mí? junto con su pareja, Beta Mejía.

Además, mantiene una presencia activa en redes sociales, donde supera los cuatro millones de seguidores en Instagram, y es fundadora de la marca Mundo Keto, enfocada en alimentación y estilo de vida.