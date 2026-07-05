¡Que se rompa la maldición! ¿Cómo fue la última vez que México estuvo en cuartos de final de un Mundial?

Javier Aguirre fue parte de los futbolistas que estuvieron la última vez que México jugó unos cuartos de final de un Mundial. [Fotografía. Cuartoscuro]

La historia vuelve a colocar al conjunto tricolor frente a una oportunidad que parecía inalcanzable. Cuarenta años después de su última clasificación a los cuartos de final de una Copa del Mundo, la Selección Mexicana enfrenta a Inglaterra con la misión de superar la barrera que la ha frenado en los últimos ocho Mundiales.

La última ocasión que el conjunto de Javier Aguirre disputó el llamado “quinto partido” fue en el Mundial de México 1986, torneo en el que, impulsado por su afición y una generación histórica, logró instalarse entre las ocho mejores selecciones del planeta.

Desde entonces, México acumuló siete eliminaciones consecutivas en octavos de final y una eliminación en la fase de grupos de Qatar 2022. Ahora, el Mundial de 2026 se presenta como una nueva oportunidad para escribir otra hazaña en la historia del futbol mexicano.

¿Cómo fue la última vez que México estuvo en los cuartos de final del Mundial de 1986?

La Selección Mexicana llegó al Mundial de 1986 como anfitriona y bajo la dirección técnica del serbio Bora Milutinović. Integró el Grupo B junto con Bélgica, Paraguay e Irak.

El conjunto azteca debutó con un triunfo de 2-1 sobre Bélgica, después empató 1-1 con Paraguay y cerró la fase de grupos con una victoria de 1-0 frente a Irak. Con esos resultados terminó como líder de su sector y avanzó a la ronda de eliminación directa.

Aquel plantel reunió a varias de las figuras más importantes del futbol mexicano de la época, entre ellas Hugo Sánchez, Manuel Negrete, Tomás Boy, Fernando Quirarte, Javier Aguirre, Raúl Servín, Luis Flores y el guardameta Pablo Larios, quienes alimentaron la ilusión de toda una afición que soñaba con hacer historia en casa.

El 15 de junio de 1986, más de 110 mil aficionados llenaron el Coloso de Santa Úrsula para presenciar el duelo de octavos de final entre México y Bulgaria.

La Selección Mexicana dominó buena parte del encuentro y abrió el marcador al minuto 35 con una de las jugadas más recordadas en la historia de los Mundiales.

Manuel Negrete inició una pared con Javier Aguirre fuera del área; el entonces mediocampista le devolvió el balón de primera intención y Negrete conectó una espectacular media tijera que dejó sin opciones al arquero Borislav Mihaylov.

Aquella mítica anotación de Manuel Negrete fue elegida por la FIFA como el mejor gol en la historia de las Copas del Mundo.

En la segunda mitad, Raúl Servín amplió la ventaja al minuto 62 tras un tiro de esquina y sentenció el 2-0 que clasificó a México a los cuartos de final. El silbatazo final desató una de las celebraciones más recordadas en el Estadio Azteca.

Manuel Negrete fue la gran figura de México en el partido contra Bulgaría en el Mundial de 1986

¿Qué pasó en el último partido de cuartos de final que disputó México?

La última vez que México disputó unos cuartos de final fue ante Alemania Federal, una de las grandes potencias del futbol mundial. El encuentro se jugó el 21 de junio de 1986 en el Estadio Universitario de Monterrey.

Durante los 90 minutos y el tiempo extra, ninguno de los dos equipos logró romper el cero en el marcador. México incluso sufrió la expulsión de Javier Aguirre en la prórroga, por lo que el mediocampista no pudo participar en la definición desde los once pasos.

En la tanda de penales, Alemania fue contundente y ganó 4-1 para avanzar a las semifinales. Posteriormente, el cuadro alemán perdió la final del Mundial de 1986 ante la Argentina de Diego Armando Maradona.

¿Cuántas veces se quedó México en octavos de final después de 1986?

Tras aquella histórica actuación, la Selección Mexicana vivió una especie de maldición tras su regreso a las Copas del Mundo en 1994. El cuadro tricolor fue eliminado siete veces de manera consecutiva en octavos de final.

En aquellas eliminaciones participaron jugadores que marcaron época, como Luis ‘El Matador’ Hernández, Javier ‘Chicharito’ Hernández, Cuauhtémoc Blanco, Oswaldo Sánchez, Rafael Márquez y Andrés Guardado, pero ninguno pudo superar aquella barrera. De hecho, dos de aquellas derrotas fueron bajo el mando de Javier Aguirre, ya como entrenador de México.

En su tercer mundial como entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre buscará poner fin a la maldición de los octavos de final.

Las derrotas del cuadro tricolor en octavos de final en los Mundiales fueron:

Estados Unidos 1994 — empató 1-1 ante Bulgaria y perdió 1-3 en penales

— empató 1-1 ante Bulgaria y perdió 1-3 en penales Francia 1998 — perdió 2-1 ante Alemania

— perdió 2-1 ante Alemania Corea-Japón 2002 — perdió 2-0 ante Estados Unidos

— perdió 2-0 ante Estados Unidos Alemania 2006 — empató 1-1 ante Argentina y perdió 2-1 en tiempo extra

— empató 1-1 ante Argentina y perdió 2-1 en tiempo extra Sudáfrica 2010 — perdió 3-1 ante Argentina

— perdió 3-1 ante Argentina Brasil 2014 — perdió 2-1 ante Países Bajos

— perdió 2-1 ante Países Bajos Rusia 2018 — perdió 2-0 ante Brasil

En Catar 2022 la historia cambió, pero no para bien. México ni siquiera logró avanzar a los octavos de final y quedó eliminado en la fase de grupos por primera vez desde Argentina 1978.

Ahora, la Selección Mexicana llega al duelo frente a Inglaterra con la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en su historia mundialista. Después de dejar atrás la barrera de los dieciseisavos de final en el formato de 48 selecciones, el equipo de Javier Aguirre busca regresar a unos cuartos de final por primera vez desde 1986.