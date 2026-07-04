‘Vasco’ Aguirre ‘enfría’ ánimos antes del México vs. Inglaterra: ‘Tenemos un partido durísimo’

La Selección Mexicana enfrentará este domingo una de las pruebas más exigentes del Mundial 2026. Javier Aguirre reconoció que Inglaterra representa a una de las mejores selecciones del planeta y aseguró que el conjunto tricolor necesitará ofrecer su mejor actuación del torneo para avanzar a los cuartos de final.

El técnico mexicano destacó la evolución futbolística del conjunto inglés, encabezado por Thomas Tuchel, y dejó claro que no espera un rival que dependa únicamente de la potencia física. También descartó que la altitud de la Ciudad de México o el ambiente del Estadio Ciudad de México sean factores determinantes, al afirmar que el desenlace dependerá de lo que haga su equipo sobre el terreno de juego.

Aguirre elogió el nivel de los ‘Tres Leones’ durante el Mundial 2026 y recordó que cuentan con una de las ligas más competitivas del mundo, lo que los convierte en un rival de máxima exigencia.

“Una selección tiene una gran liga que la nutre, entonces estamos hablando de un equipo top en el mundo. Tendremos que hacer un partido casi perfecto para superarlos, tenemos que intentar jugar aún mejor de lo que hemos venido creciendo y a ver si tenemos ese factor suerte que siempre ayuda en estos partidos tan igualados.”

El estratega explicó que la selección de Inglaterra ya no basa su juego únicamente en la velocidad y el contacto físico, sino que ahora posee distintas variantes tácticas.

“Los ingleses, por características históricas, son gente muy veloz. Es una selección muy poderosa físicamente, eso es verdad, muy poderosa, pero que juega bien al fútbol.”

Aunque el cuadro inglés manifestó preocupación por jugar a más de 2 mil 200 metros sobre el nivel del mar, ‘El Vasco’ Aguirre aseguró que no considera que ese aspecto vaya a definir el resultado.

El seleccionador mexicano señaló que prefiere centrar su atención en el rendimiento de sus futbolistas y no en las condiciones externas.

“La altura y todo lo demás son cosas que en lo personal dejo de lado. Somos 11 contra 11... no me detengo a pensar en esas cosas, porque somos 11 mexicanos que tenemos que hacer gol allá y que no nos hagan gol aquí. Tan fácil como eso”, comentó el entrenador previo al México vs. Inglaterra.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre los relojes que les regalaron a los jugadores de la Selección Mexicana?

Javier Aguirre restó importancia a la polémica por los relojes que les regalaron a los jugadores de la Selección Mexicana y aseguró que se trató de una situación sin intención indebida que se resolvió de manera adecuada dentro de la Federación.

El técnico explicó que tanto él como la directiva manejaron el tema con naturalidad para evitar que afectara la preparación del equipo de cara al duelo ante Inglaterra.

“Lo tomé con mucha naturalidad, en ambos casos, fue algo natural, no planeado, no buscando nada, ni segundas intenciones siquiera, y ambos casos se resolvieron de manera bastante favorable”, expresó el ‘Vasco’.

Aguirre fue enfático en que el episodio no impactó en el vestidor y que el grupo se mantiene enfocado en lo deportivo.

“Te puedo decir con toda seguridad que no permeó al grupo. El grupo está sólido, está entrenando fuerte, está con ganas de hacer un gran partido mañana”, comentó durante la conferencia previa.

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