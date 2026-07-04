Confirman muerte del periodista Alex Serna, reportado como desaparecido en Zihuatanejo, Guerrero

Tras permanecer varios días sin ser identificado en las instalaciones del Semefo, Alex Serna finalmente fue reconocido y reclamado por sus familiares. (Facebook de Alex Serna).

El creador de contenido Manuel Alejandro Mora Serna, conocido en redes sociales como Alex Serna, fue identificado sin vida por sus familiares en el Servicio Médico Forense (Semefo), luego de que permaneció varios días en calidad de desconocido.

Horas antes de la confirmación, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero había difundido una ficha para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización, debido a que se encontraba desaparecido desde el pasado 20 de junio.

Alex Serna, originario de Zihuatanejo, contaba con una comunidad digital de aproximadamente 24 mil seguidores en Facebook, plataforma en la que compartía transmisiones y videos relacionados con temas ambientales, así como denuncias sobre diversas problemáticas sociales de la región de la Costa Grande.

De acuerdo con su muro de Facebook, su última publicación fue realizada el mismo 20 de junio, cuando señaló presuntas afectaciones al medio ambiente que atribuyó a una empresa deshidratadora de mango ubicada en la comunidad de La Saladita.

“Este extranjero se roba el agua, no cuenta con los permisos de CONAGUA. La misma agua que contamina la usa para sus productos, ha creado una cadena de contaminación”, sentenció Serna en su video.

De acuerdo con información preliminar, el cuerpo correspondía al de un hombre localizado el 23 de junio dentro de un tambo de plástico azul, con huellas de violencia, a un costado de la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo, en el tramo comprendido entre las comunidades de Arroyo Seco y Coyuquilla Norte, en el municipio de Petatlán.

Tras permanecer varios días sin ser identificado en las instalaciones del Semefo, finalmente fue reconocido y reclamado por sus familiares, quienes confirmaron que se trataba del creador de contenido desaparecido.

Guerrero ocupa el segundo lugar en todo el país con mayor cantidad de agresiones en contra de los comunicadores, por lo que en repetidas ocasiones se han manifestado los integrantes de ese sector principalmente en Acapulco y Chilpancingo.