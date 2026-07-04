¿Qué hizo Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, en el caso Agronitrogenados? Esto dice la FGR

Gilda ‘L’ fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por agentes de la FGR, elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina (Semar). (Cuartoscuro).

Gilda ‘L’, hermana de Emilio Lozoya, estuvo de ‘entrada por salida’ en la cárcel. Luego de ser detenida, se realizó una audiencia de 10 horas en la que se le concedió la libertad provisional bajo condiciones como entregar su pasaporte y presentarse cada dos semanas ante la autoridad.

Presuntamente, Gilda ‘L’ es señalada por participar en el caso Agronitrogenados y compartir ‘el negocio’ con su hermano y el expresidente de Petróleos Mexicanos (Pemex).

¿Qué hizo Gilda ‘L’ dentro del caso Agronitrogenados?

La Fiscalía General de la República (FGR) señala a Gilda ‘L’ por presunto lavado de dinero. Además, los trabajos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y labores ministeriales de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (Fecoc), indican que Gilda ‘L’ habría realizado actos con recursos de procedencia ilícita.

Esto, con el objetivo de convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio Lozoya.

Habría participado en el ocultamiento de actos de corrupción, así como en la triangulación de recursos de procedencia ilícita.

También, Gilda fue prestanombres de una empresa y se convirtió en beneficiaria de la compañía mediante la cesión de derechos que realizó Lozoya.

Por tanto, la hermana de Lozoya recibió y administró recursos de procedencia ilícita, pues presuntamente derivan de un esquema financiero sin una justificación económica o comercial válida.

¿Cómo fue la detención de Gilda ‘L’, hermana de Emilio Lozoya?

Gilda ‘L’ fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por agentes de la FGR, elementos de las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Marina (Semar).

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, informó que la aerolínea en la que viajaba Gilda ‘N’ fue la que ‘dio el pitazo’ de que ella iba en el avión y que tenía una ficha roja.

“La aerolínea notifico que llegó en el vuelo, con ficha roja y orden de aprehensión. Personal de la Agencia de Investigación Criminal abordó a la detenida y ahí mismo se puso a disposición”, dijo.

Después de la detención, Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Gilda ‘L’, denunció públicamente el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades al momento de su detención.

Además, afirmó que durante la presentación de Gilda ‘N’, tras su captura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las autoridades estigmatizaron a su clienta al filtrar una fotografía en la que aparece esposada y custodiada por agentes de seguridad.