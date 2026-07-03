Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México durante conferencia de prensa en Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 3 de julio desde Morelia, Michoacán. Se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la detención de Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya.

Gilda ‘N’ fue detenida en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina.

La hermana de Emilio Lozoya está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su presunta participación en el caso de Agronitrogenados.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 3 de julio?

La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.

Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana