Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 3 de julio de 2026: Síguela aquí en vivo

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este viernes 3 de julio desde Morelia, Michoacán. Se prevé que la mandataria sea cuestionada sobre la detención de Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya.
Gilda ‘N’ fue detenida en el Aeropuerto de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de Marina.
La hermana de Emilio Lozoya está acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su presunta participación en el caso de Agronitrogenados.
¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 3 de julio?
La conferencia de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los viernes se presenta la sección ‘Suave patria’.
Claudia Sheinbaum: Lo último de sus conferencias ‘mañaneras’ esta semana
- La presidenta Claudia Sheinbaum minimizó la alerta de viaje que emitió el Reino Unido para sus ciudadanos que visitarán el país por el partido de la Selección Mexicana contra Inglaterra el domingo 5 de julio.
- En temas económicos, la mandataria envió un mensaje para reducir la incertidumbre y aclaró en qué consiste la decisión de Estados Unidos de revisar el T-MEC durante la próxima década.
- Sheinbaum afirmó que México mantiene el envío de ayuda a Venezuela tras los dos sismos que sacudieron al país.
- Marcelo Ebrard, secretario de Economía, rechazó que en las mesas de negociación con su contraparte estadounidense se utilizara el tema de seguridad para obtener ventajas en la revisión del T-MEC.
- El secretario de Economía, también habló sobre la reunión que sostuvo con sus contrapartes para revisar el T-MEC y afirmó que no le pareció inusual que EU solicitara analizar algunos puntos del tratado.
- En la mañanera anterior, la presidenta lamentó la muerte de tres aficionados que asistieron a los festejos por la victoria de México sobre Ecuador.
- Adelantó que se contemplan medidas de seguridad adicionales para el próximo partido, el domingo 5 de julio, de México vs. Inglaterra, ante la asistencia de aficionados en el Ángel de la Independencia.