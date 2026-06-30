Venezuela eleva a casi 2 mil la cifra de muertos por los terremotos; estiman más de 40 mil desaparecidos

Vista aérea de edificios destruidos en Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, el 29 de junio de 2026, tras dos grandes terremotos.

El número de muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada ascendió a casi 2 mil, según informó el gobierno, mientras las autoridades trabajan para evaluar la devastación causada por uno de los desastres naturales más mortíferos del país en décadas.

Casi 20 mil personas sobrevivieron al desastre en el estado costero de La Guaira, el más afectado, informó el martes el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, durante una comparecencia televisada. Los sismos también dejaron más de 10 mil heridos y 15 mil desplazados, añadió.

Rodríguez no proporcionó una cifra sobre el número de desaparecidos, pero las cifras recopiladas por la oposición política sugieren que más de 40 mil personas siguen sin ser localizadas.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron la región con menos de un minuto de diferencia el 24 de junio, derribando edificios y dañando infraestructura crítica, incluido el principal aeropuerto internacional del país. Equipos de búsqueda y rescate de decenas de países se han unido al personal de emergencia y a los voluntarios venezolanos en las operaciones de recuperación, mientras que gobiernos extranjeros y organizaciones de ayuda continúan brindando asistencia humanitaria.

La presidenta interina Delcy Rodríguez y sus funcionarios han mantenido un estricto control sobre las comunicaciones públicas y las operaciones de ayuda humanitaria.

La líder opositora María Corina Machado, que desea regresar a Venezuela lo antes posible, permanece en Panamá tras intentos fallidos de reingresar al país que abandonó en 2025 después de una ola de represión que siguió a unas elecciones controvertidas. Ha prometido regresar lo antes posible, sin que las consecuencias de los terremotos pongan a prueba la legitimidad del gobierno de Rodríguez, respaldado por Estados Unidos.

Réplicas mantienen en alerta a los habitantes de Venezuela

La ansiedad persistía en Caracas y otras partes del país, especialmente después de que una fuerte réplica despertara a muchos residentes el lunes. Algunos de los que han podido regresar a sus hogares afirman que aún tienen dificultades para dormir, manteniendo sus mochilas de emergencia preparadas y las puertas abiertas o sin llave por si necesitan evacuar rápidamente en caso de otro temblor importante.

Aun así, comienzan a vislumbrarse señales de normalidad en la capital. Han reabierto más negocios y espacios públicos, incluyendo algunos restaurantes, panaderías y tiendas de autopartes en barrios que no se vieron muy afectados, como El Hatillo y Bello Monte. Sin embargo, el ambiente general es de duelo mientras los residentes intentan asimilar la magnitud del desastre.

Las autoridades están alojando a los desplazados en 69 albergues temporales, 14 de ellos en La Guaira y otros 55 en Caracas, Miranda y otros estados afectados, informó Jorge Rodríguez. El gobierno tiene previsto reubicar a las personas que actualmente se encuentran en campamentos provisionales en albergues más permanentes para el miércoles.

Rodríguez afirmó que el servicio eléctrico en La Guaira se ha restablecido “casi por completo”, aunque las telecomunicaciones siguen parcialmente interrumpidas. Añadió que Movistar opera a aproximadamente el 27 por ciento de su capacidad, Digitel al 64 por ciento, Movilnet al 24 por ciento y la estatal CANTV al 70 por ciento.

La disminución en la frecuencia y la magnitud promedio de las réplicas es “una señal alentadora, pero no permanente”, dijo Rodríguez.