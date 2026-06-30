Mexicanos al grito de… ¿Y si sí? Sigue EN VIVO los festejos en el Ángel por el México vs. Ecuador

Se prevé que cerca de un millón de personas participe en los festejos del Ángel de la Independencia por el partido México vs. Ecuador del Mundial 2026. (Fotoarte: El Financiero | Fotos: Cuartoscuro)

Hoy se bebe, ¿hoy se gana si Dios lo permite? El furor por el Mundial 2026 está a tope con el ya famoso “¿y si sí?” que inunda redes sociales, pláticas godínez y hasta los chats con tu crush. Pese al clima lluvioso en CDMX de este 30 de junio, miles de personas se reúnen en el Ángel de la Independencia, el FIFA Fan Fest del Zócalo para conseguir el mejor lugar para ver y gritar con el México vs. Ecuador.

Pese a la activación de la Ley Seca en CDMX por el partido de la Selección Mexicana, las autoridades capitalinas prevén la llegada de cientos de miles de personas a Avenida Paseo de la Reforma, el epicentro de los festejos y el ambientazo de los mexicanos.

Las miles de personas que acudan a los festejos en el Ángel de la Independencia y en otros puntos de la Ciudad de México sacarán el estrés al ritmo del “quiere volar, quiere volar” y serán parte de la pachanga de CDMX que incluye conciertos de Grupo Cañaveral, Cuisillos y Triciclo Circus Band.

Además de traerte el minuto a minuto del partido México vs. Ecuador de la ronda de dieciseisavos del Mundial 2026, El Financiero te comparte la cobertura EN VIVO de los festejos en el Ángel de la Independencia y en todos los rincones del país.

¿Quién será el héroe esta noche? ¿Quién se sumergirá en el profundo placer de la victoria para darse un chapuzón en Reforma? Aquí te lo contamos.

Miles de personas se reúnen en Paseo de la Reforma para ver el partido de México vs. Ecuador en el Mundial 2026. (Cuartoscuro/Camila Ayala Benabib)

Festejos del Ángel de la Independencia EN VIVO

Para que todas las personas puedan disfrutar del cuarto partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, el Gobierno de la Ciudad de México instaló pantallas gigantes gratis a lo largo del Paseo de la Reforma, en la zona del Monumento a la Revolución y en los Fan Festival del Zócalo, así como en el Campo Marte.

Pese a que faltan alrededor de seis horas para el arranque del partido de México contra Ecuador, miles de personas ya se encuentran en la zona del Ángel de la Independencia, vestidas de verde y con el mejor ánimo con el deseo de un triunfo de la Selección Mexicana que permita que lo festejos se extiendan no solo durante esta noche sino hasta el próximo domingo 5 de julio, cuando el equipo nacional volvería a jugar ahora en la ronda de octavos de final.

Tráfico en Reforma: Cierres viales cerca del Ángel de la Independencia por el México vs Ecuador

Desde las 11:00 horas de este martes 30 de junio, autoridades de la Ciudad de México comenzaron con los cierres viales en ambos sentidos de Paseo de la Reforma. También se realizan cortes a la circulación en el Eje 1 Poniente, a la altura de avenida Paseo de la Reforma.

Las personas que necesitan circular por la zona deben utilizar alternativas viales como Circuito Interior, James Sullivan, Maestro Antonio Caso, avenida Insurgentes y avenida Chapultepec.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CDMX también ya aplican cortes y desvíos a la circulación vehicular en el perímetro de la Última Milla que rodea al Estadio Ciudad de México.

Los cortes a la circulación son en Calzada de Tlalpan con dirección al Sur a la altura de la calzada Taxqueña la alternativa vial es Avenida Canal de Miramontes

Además, hay cortes viales en Periférico, a altura del Circuito Estadio Azteca, y en División Norte, a partir de la calle de Museo,.

Para estos caso, las alternativas viales son Eje 3 Oriente, Av. Insurgentes, Canal de Miramontes y Paseos del Pedregal.