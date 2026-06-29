‘Tambó, Tambó, Tambó’: CDMX arma pachanga para el México vs Ecuador con Grupo Cañaveral y Cuisillos

La jefa de gobierno de la Ciudad de México anunció tres conciertos gratuitos tras el partido México vs. Ecuador.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer que luego del partido entre México y Ecuador habrá una celebración con grupos mexicanos en distintos puntos del Centro de la capital.

“Mañana juega la Selección Nacional y para que la fiesta sea de todas y todos, abriremos nuevos espacios con pantallas gigantes y conciertos gratuitos al terminar el partido”, expresó Brugada Molina en X.

México jugará como local en el Estadio Ciudad de México contra una selección ecuatoriana que aseguró su lugar entre los mejores 32 equipos del torneo tras vencer a Alemania y que intentará mantener vivo su recorrido en la Copa del Mundo.

¿Dónde habrá conciertos gratuitos tras el partido México vs. Ecuador?

La mandataria capitalina explicó cuáles son los puntos en los que habrá pantallas para ver el partido entre ambos países y en los que, tras su término, se podrá disfrutar de los recitales.

En el Palacio de los Deportes tocará Grupo Cañaveral : según su págiuna web, es uno de los grupos más importantes de cumbia en México, nació en 1995, y fue formado “para resaltar las raíces de un género que los llenaba de orgullo”.

tocará : según su págiuna web, es uno de los grupos más importantes de cumbia en México, nació en 1995, y fue formado “para resaltar las raíces de un género que los llenaba de orgullo”. El Caballito en Reforma contará con Los Cuisillos: es un grupo de música mexicana originario de la ciudad de Cuisillos, Jalisco. En 2022 la banda ganó el Latin Grammy a Mejor álbum de banda con Puras Rancheras con Cuisillos .

contará con Los Cuisillos: es un grupo de música mexicana originario de la ciudad de Cuisillos, Jalisco. En 2022 la banda ganó el Latin Grammy a Mejor álbum de banda con . El Monumento a la Revolución podrá disfrutar a Triciclo Circus Band: se trata de una banda cuyo estilo navega entre el folk, el tango, el ska, la música clown y otros ritmos del mundo.

¿A qué hora serán los conciertos gratutios en CDMX?

El partido de México y Ecuador se disputa el martes 30 de junio en la Ciudad de México a las 19:00 horas, por lo que pasada las 20:30 horas podrían estar celebrándose los conciertos, aunque no hay un horario confirmado.

Partido: México vs. Ecuador.

México vs. Ecuador. Instancia: Dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Fecha: Martes 30 de junio.

Martes 30 de junio. Hora : 19:00 horas del tiempo del centro de México.

: 19:00 horas del tiempo del centro de México. Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México.

Estadio Azteca, Ciudad de México. Canal: TV Azteca, ViX, Canal 5, Nu9ve, TUDN.

¿Cuándo incia la Ley seca en CDMX?

El Gobierno de la Ciudad de México repetirá la Ley Seca en colonias cercanas a Paseo de la Reforma y alrededor del Zócalo, esta vez por el partido entre México y Ecuador.

La Ley Seca comenzará a las 3 de la tarde del martes 30 de junio y se extenderá hasta las 7 de la mañana del miércoles 1 de julio, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno.

Tres mil 300 elementos serán desplegados en la Plaza de la Constitución, quienes estarán a cargo de tres cinturones de seguridad en el Centro Histórico para la revisión de bolsas, bultos y objetos voluminosos, esto para evitar el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos que pongan en riesgo la integridad de los asistentes.