Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, exvocalista de Cuisillos, pide disculpas tras su supuesta muerte

Sergio ‘El Pájaro’ Ortiz, exvocalista de la Banda Cuisillos, aclaró una publicación en sus redes sociales en donde aparecía con un moño negro, por lo que sus fans estaban preocupados por su salud al especular sobre una supuesta muerte.

En una publicación en su Facebook, el cantante aseguró que una persona de su equipo de trabajo tuvo la idea de anunciar el lanzamiento de su canción ‘El Funeral’ de esta forma, pero que él no estuvo de acuerdo. Luego que saliera de la ciudad y se quedara sin señal, se dio cuenta de que ya formaba parte de su perfil en una situación que “se salió de control”.

“Siempre he estado en contra del morbo para crear vistas (…) No sé en qué momento se tomó la libertad o el derecho esta persona de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro y da lugar a pensar muchas cosas”, relató.

Finalmente, el tema ya no se estrenará este 26 de agosto. Asimismo, relató que se puso en el lugar de su familia y amigos. “Mi papá me imagino lo que ha de haber sentido, yo estoy impactado. Claro que se preocuparon. Creo que con eso no se juega y no se vale; yo esto muy molesto, esta persona ya no trabaja conmigo”, añadió tras despedirlo.

‘El Pájaro’ le pidió una disculpa a sus seguidores y argumentó que se abrumó tanto que no se siente bien. “Estoy pensando en tomar acciones legales porque no se vale”.

La publicación de 'El Pájaro' Ortiz. (Foto: Facebook El Pájaro Ortiz)

¿Quién es ‘El Pájaro’ Ortiz?

El cantante destacó como integrante de la Banda Cuisillos durante 8 años hasta que decidió seguir como solista en su pasión por la música, en la que se ha dado a conocer también como compositor.

El originario de Guadalajara ha grabado con artistas como Jacki, exvocalista de la Banda El Recodo, y cuenta con más de 5 millones de visualizaciones en la plataforma YouTube, a la que se unió en 2016. Entre sus temas se encuentran ‘No bailes de caballito’, ‘No señor apache’ y ‘La quebradora’.