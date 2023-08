Despiden a guardia de seguridad de conciertos de Taylor Swift por pedir que le tomaran fotos

Nadie quiere perderse los conciertos de Taylor Swift, ni siquiera el personal que trabaja en los recintos en los que presenta su The Eras Tour, cuyos boletos se han agotado. Un guardia de seguridad de nombre Calvin Denker fue despedido luego de querer documentar que estuvo en los shows que ofreció en junio en el Bank Stadium, de Minneapolis.

Después de darse cuenta lo cerca que estaba de la cantante, Denker ideó una estrategia para recordar el momento de quien se presenta por primera vez en México los próximos 24, 25, 26 y 27 de agosto en el Foro Sol.

“Después de la primera noche, me di cuenta de lo cerca que se estaba acercando Taylor Swift a mí, así que realmente quería tomar una foto para documentarlo”, explicó en un video de TikTok.

Por ello, escribió en unas tarjetas para pedirles a los asistentes a las primeras filas que le enviaran mensajes de texto con fotos de él en donde ella también se viera sobre el escenario. El resultado se convirtió en viral, ya que se le ve cantando ‘Cruel Summer’.

“En pocas palabras me despidieron por eso (…) Cada foto mía de esa noche fue detrás de la barricada, como lo sería cualquier otra foto de un fan. Nunca saqué mi teléfono. Y, sobre todo, me aseguré de que Taylor Swift estuviera a salvo y de que todos los fans se lo pasaran bien. Mientras estuve en ese concierto, estaba haciendo mi trabajo”, argumentó vía Entertainment Weekly.

El guardia cantó y posó en el concierto de Taylor Swift. (Foto: TikTok @calvindenker)

El despido al guardia de seguridad tras fotos de Taylor Swift

Una de las reglas de la empresa Best Crowd Management es prohibir al personal tomar fotografías con el talento. Una representante de Recursos Humanos lo llamó. “No fue capaz de articular exactamente qué hice mal, porque no hice nada más que pedir fotos, que es lo que sucede en cualquier otro concierto, con la única excepción de que me aseguré de obtener cualquiera en la que estuviera incluido”.

Aunque el hombre afirmó que se ofreció a eliminar el contenido, no tuvo respuesta en un mes. Finalmente, fue despedido definitivamente luego de un turno de 7 horas en un show de Ed Sheeran, en donde en un principio había prometido no tomar videos.

Sin embargo, dice no tener rencor. “Tuve que trabajar en uno de los conciertos más geniales de todos los tiempos, y tuve que hacerlo dos veces”.