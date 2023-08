¿Qué son las ‘friendship bracelets’ que se intercambian en los conciertos de Taylor Swift?

¿Ya tienes listos tus ‘friendship bracelets’? Durante los conciertos de Taylor Swift es común que los asistentes intercambien entre ellos pulseras que han hecho a mano.

A principios de junio, la cantante Taylor Swift anunció las fechas para su gira The Eras Tour en el Foro Sol de la Ciudad de México. Se trata de una serie de conciertos en los que recita los mejores éxitos de sus diversas etapas musicales como: Speak Now, 1989, Red, Reputation, Folklore y Evermore.

Al ser la primera vez que Taylor Swift visita la Ciudad de México, hay quienes desconocen la práctica de las ‘friendship bracelets’ (pulseras de amistad) durante sus presentaciones.

Los conciertos de Taylor Swift en México podrían estar acompañados de lluvia. (Foto: Instagram / @taylornation)

¿Qué son las ‘friendship bracelets’ para los conciertos de Taylor Swift?

El concepto de pulseras de amistad no es del todo nuevo, ya que ha persistido por un tiempo. Este tipo de artículos suelen representar el vínculo amistoso entre dos personas que utilizan el mismo brazalete.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la práctica de fabricar ‘friendship bracelets’ e ir a intercambiarlos a los conciertos de Taylor Swift inició por una de las letras en una sus canciones en el álbum de Midnights: ‘Your On Your Own Kid’.

En México hay quienes ya tienen sus pulseras de la amistad. (Foto: TikTok / @sabrinaapodaca)

Esto es lo que menciona la canción sobre aquellas pulseras en español:

“Todo lo que pierdes es un paso que das

Así que, haz las pulseras de la amistad,

aprovecha el momento y saboréalo”.

Asimismo, The Hollywood Reporter revela que esta práctica se realiza para evitar que los ‘swifties’ se vayan del evento sin al menos un recuerdo.

“Cuando llegué a la mercancía, ya no quedaba nada de mi talla, pero casi es más bonito que me lleve a casa un brazo lleno de pulseras hechas a mano por los amigos que he hecho esta noche”, explicó uno de los asistentes a la gira de Taylor en Estados Unidos en conversación con The Hollywood Reporter.

Las pulseras de la amistad de Taylor Swift llevan nombres de sus canciones. (Foto: TikTok / @marianagarci)

¿Cuándo cuesta hacer las ‘friendship bracelets’ para los conciertos de Taylor Swift?

La dinámica de las pulseras es que deben de realizarse con cuencas de colores y letras que hagan referencia a algunos de los álbumes de Taylor Swift o sus canciones.

Por medio de redes sociales, hay ‘swifties’ mexicanos que han presumido el avance de la creación de sus ‘friendship bracelets’ con temáticas propias de las tierras ‘chilangas’. Incluso hay pulseras que llevan los colores de la bandera de México.

Ejemplo de una pulsera de amistad para el concierto de Taylor Swift. (Foto: TikTok / @fer_sanram)

El precio para fabricar estas artesanías varía del lugar en el que se compren los materiales, el objetivo es tratar de hacer varias para repartirlas e intercambiarlas en los concierto de Taylor Swift.

En tiendas departamentales de manualidades, los precios varían debido a que hay cuencas que van desde los 15 a 156 pesos mexicanos. Asimismo, hay ‘kits’ disponibles en plataformas en línea que pueden llegar a costar 400 pesos.