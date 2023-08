¿En qué era de Taylor Swift estás? Esto es todo lo que debes de saber de sus conciertos en CDMX

¿Estás en tu era de ‘Reputation’ o ‘Fearless’? La cantante Taylor Swift está a punto de dar sus primeros conciertos en la Ciudad de México y si eres de las personas que tiene la oportunidad de asistir, te contamos los detalles que debes de saber para qué tengas una experiencia amena.

Taylor Swift es una artista originaria de Estados Unidos que inició su carrera profesional alrededor de 2004. En la actualidad es reconocida por sencillos como ‘Red’, ‘Bad Blood’, ‘Blank Space’, entre otras.

En la actualidad, la intérprete musical se encuentra en una gira musical de talla mundial llamada The Eras Tour, en la que toca algunas de las mejores canciones de sus álbumes como Speak Now, 1989, Red, Reputation, Folklore y Evermore.

Taylor Swift visitará la Ciudad de México por primera vez. (Foto: Instagram / @taylorswift)

Todo lo que debes de saber de Taylor Swift en México

Estos son los detalles que debes de tomar en cuenta si vas a asistir a alguno de los cuatro conciertos que dará Taylor Swift en México.

¿Cuándo son los conciertos de Taylor Swift en México?

Aunque originalmente la cantante había anunciado tres fechas, debido a su alta demanda, Taylor Swift abrió más fechas en México y Latinoamérica.

Estos son los días en los que Taylor Swift dará sus primeros conciertos en la Ciudad de México:

El jueves 24 de agosto

El viernes 25 de agosto

El sábado 26 de agosto

El domingo 27 de agosto

Taylor Swift dará cuatro conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México. (Instagram / @taylorswift)

¿Todavía se pueden comprar boletos para Taylor Swift en México?

A diferencia de otros conciertos, para poder acceder a la compra de boletos para Taylor Swift era necesario registrarse con una cuenta de ‘Verified Fan’. En la actualidad, el sitio de Ticketmaster, reporta que no hay disponibilidad de entradas para sus cuatro fechas.

Durante la venta de boletos, los precios empezaban desde los 936 hasta los 10 mil 450 pesos.

¿Qué son los boletos VIP para Taylor Swift?

Hay quienes compraron sus entradas con los paquetes VIP que llevan nombres de canciones de Taylor Swift.

A pesar de que sus paquetes tienen algunas similitudes, la diferencia se encuentra en el precio, la zona y el acceso. Si tienes algunos de estos pases exclusivos, te dejamos un listado del sitio en el que se encuentran los asientos:

‘It’s Been A Long Time Coming’: Asiento reservado en sección Platino A.

‘Karma is my boyfried’: Asiento reservado en sección Platino B.

‘I Remember It All Too Well’: Asiento reservado en sección Platino C.

‘... Ready For It Package’: Asiento reservado en sección Verde A.

Asiento reservado en sección Verde A. ‘It’s a Love Story’: Asiento reservado en sección Naranja A.

‘We never go out of style’: Entrada anticipada al recinto en General B y acceso al área de piso.

De acuerdo con el blog de Ticketmaster, estos son los detalles para recoger los paquetes VIP para Taylor Swift:

Preentrega: El 23 de agosto de 10:00 a 19:00 horas en la Puerta 15 del Foro Sol

Entrega en el concierto: Dependiendo del día al que vayas puedes recoger tus pases en un horario de 10:00 a 21:00 horas en la Puerta 15 del Foro Sol

Los paquetes VIP de Taylor Swift cuentan con accesos exclusivos al evento. (ako photography / Shutterstock.com)

¿Qué son los ‘friendship bracelets’ para los conciertos de Taylor Swift?

Una de las tradiciones dentro de los conciertos de Taylor Swift es el intercambio de ‘friendship bracelets’ que se traduce a pulseras de amistad.

Los seguidores de la artista comenzaron esta tradición después de que en una de sus canciones en el álbum de Midnight, ‘You’re On Your Own Kid’, se mencionará este concepto.

Ejemplo de una pulsera de amistad para el concierto de Taylor Swift. (Foto: TikTok / @fer_sanram)

La dinámica consiste en hacer pulseras con cuentas que contengan letras impresas. En cada una se pueden armar frases o palabras que hagan referencia a alguna de las eras de Taylor Swift. Hay quienes han compartido las suyas en redes sociales cuyo motivo alude a los colores de la bandera de México.

En la CDMX existen diversos lugares en los que puedes conseguir materiales para estas pulseras. Un promedio de precio para estos elementos es de 200 a 300 pesos para armar alrededor de 20 a 30 ‘friendship bracelets’.

¿En dónde van a ser los conciertos de Taylor Swift en México?

La primera visita de Taylor Swift a la Ciudad de México se llevará a cabo en el Foro Sol, un espacio ubicado dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez en el que se celebran eventos como el Corona Capital, EDC y hasta la Fórmula Uno.

Actualmente, la CDMX se encuentra atravesando una temporada de lluvias. De acuerdo con el sitio de Meteored, es posible que del jueves a domingo se presenten diluvios, por lo que es recomendable que tomes tus precauciones para asistir al concierto de Taylor Swift.

El Foro Sol se encuentra en Vialidad Río de la Piedad, Granjas México, alcaldía Iztacalco, CDMX. Te dejamos un mapa de la ubicación: