Taylor Swift entregó bonos de 100 mil dólares a transportistas del ‘The Eras Tour’

La actual gira de Taylor Swift es una de las más grandes y redituables del año, pues además de Estados Unidos y Canadá, se extendió a algunas ciudades de Latinoamérica, incluyendo a la Ciudad de México, donde se presentará este mes.

A punto de concluir la serie de conciertos en Estados Unidos, la cantante tuvo un gesto generoso con algunos transportistas que trabajaron para ella durante su tour y les entregó algunos bonos en agradecimiento a su trabajo.

De acuerdo con una fuente cercana a la cantante, esta le ofreció 100 mil dólares a cada camionero de producción que ha estado transportando el equipo de Taylor para The Eras Tour en las distintas ciudades estadounidenses, señaló TMZ.

Dichas bonificaciones se las dio a un alrededor de 50 transportistas, entregando los cheques antes de su show del sábado en Santa Clara, California. Esto quiere decir que la cantante habría desembolsado alrededor de cinco millones de dólares en puros bonos.

Taylor Swift ayudó a familias de trabajadores: Estos son algunos testimonios

Incluso, en redes sociales algunos familiares de los trabajadores que recibieron el bono dieron su testimonio y agradecieron a la cantante su generosidad, pues gracias a ese dinero podrán cubrir gastos como la universidad de sus hijos.

“Mi papá trabaja para ella (Taylor Swift) como transportista. Y me llamó esta mañana y me dijo: ‘Hijo, tengo buenas noticias. ¡Finalmente puedo pagar tu universidad!’. Toda esta situación me hizo llorar, nunca jamás pensé que algún día iría a la universidad como inmigrante, muchas gracias Taylor Swift, estaré agradecido por siempre”, señaló un joven.

Transportistas no fueron los únicos beneficiados: Otros trabajadores también recibieron bonos

De acuerdo con la fuente que habló con TMZ, Taylor Swift no solo tomó en cuenta a los trabajadores de transporte para otorgarles ‘bonos de fin de gira’.

También bonificó a los miembros de la banda, bailarines, técnicos de iluminación y sonido, proveedores de catering y otros que trabajaron cercanos a ellas durante su tour por Estados Unidos.

De estos últimos se desconoce cuánto recibieron de gratificación, pero de acuerdo con la fuente del medio estadounidense, también habría sido una cantidad generosa.