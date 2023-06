¿Cómo se hizo famosa Taylor Swift? Así fueron sus inicios en la música

Taylor Swift sorprendió a sus fans de Latinoamérica con el anuncio de ocho fechas de conciertos, entre cuyas sedes se encuentra la Ciudad de México en agosto próximo.

Dada la demanda de boletos que habrá para los tres shows contemplados en el Foro Sol de la CDMX, los fans tendrán que realizar un registro previo con el objetivo de evitar que bots y revendedores se filtren en la venta.

Pero la demanda de entradas para los shows de Taylor se anticipó desde finales de 2022, pues más de 3 millones de usuarios intentaron realizar la compra de entradas para alguno de los eventos en Estados Unidos. Dada la saturación en la plataforma de Ticketmaster, la compañía anunció que se suspendería la venta hasta nuevo aviso.

El fenómeno Taylor Swift promete una demanda histórica en México, Brasil y Argentina, pues es la primera vez que la cantante estadounidense visita América Latina.

Taylor Swift se presentará en el Foro Sol en tres fechas: 24, 25 y 26 de agosto.

La intérprete de ‘Shake It Off’ se ha convertido en uno de los referentes de música pop más relevantes en la última década.

De acuerdo con Bloomberg, hacia finales de mayo Taylor Swift había tocado la mitad de los conciertos de The Eras Tour, cuyo acumulado ya ascendía a los 10 millones de dólares por evento, reservando entre 11 millones y 12 millones en ventas de boletos cada uno.

Su popularidad y éxito musical han derivado en un total de 200 millones de álbumes vendidos hasta el momento y en una fortuna de 400 millones de dólares, según Celebrity Net Worth.

Taylor Swift y sus inicios en el medio del entretenimiento

Desde temprana edad, la intérprete de ‘Karma’ mostró interés por la música. A los nueve años actuó en cuatro producciones de la Academia de Teatro Juvenil Berks.

Más tarde, Swift cambió su enfoque hacia la música country, lo cual representó su parteaguas en el inicio de su trayectoria como cantante.

Cuando tenía 14 años su familia tomó la decisión de mudarse a Hendersonville, Tennessee para que Taylor se desarrollara en el género country.

En Nashville, Swift trabajó con compositores de Music Row como Troy Verges, Brett Beavers, Brett James, Mac McAnally y Warren Brothers; además formó una relación de trabajo duradera con Liz Rose.

Más adelante, Swift firmó con el sello discográfico Sony/ATV Treem, lo que la convirtió en la artista más joven en emprender un proyecto con la compañía. Pese a los planes iniciales, poco tiempo después la cantante dejó la disquera por algunos desacuerdos.

La primera gira de Swift en Latinoamérica consta de 8 presentaciones en México, Argentina y Brasil. (Instagram @taylorswift)

En 2005, durante una exhibición de la industria en el Bluebird Cafe de Nashville, Swift llamó la atención de Scott Borchetta, un ejecutivo de DreamWorks Records que se preparaba para formar un sello discográfico independiente.

En 2006, cuando Taylor tenía 17 años, lanzó su primer álbum homónimo Taylor Swift. Las canciones de la producción, cuyos temas hablaban de amor y desamor adolescente, pronto se colocaron entre los primeros lugares de las listas de popularidad, como la lista Billboard 200 de Estados Unidos donde se posicionó en el sitio número 5.

Taylor Swift y su transición del country al pop

Taylor mantuvo el interés del público y el ascenso a la fama con el lanzamiento de su segundo álbum, Fearless, en 2008. Sus sencillos ‘You Belong With Me’ y ‘Fifteen’ se posicionaron entre los éxitos preferidos de la audiencia.

A principios de la segunda década de los 2000, Swift pasó de ser una artista con influencia country a ser una cantante pop con canciones como ‘I Knew You Were Trouble’, ‘Shake It Off’ y ‘Blank Space’, las cuales están inspiradas en algunos de sus exnovios.

Además del éxito mundial de temas como ‘Shake It Off’, la viralización de sus temas a través de plataformas como Instagram, Musical.ly (que posteriormente se convertiría en TikTok) y hasta polémicas con figuras como Kanye West o Donald Trump incrementaron su popularidad.

Taylor Swift se presentará en algunas ciudades de México. (Foto: Instagram / @taylornation)

Taylor Swift y la ‘caída’ de Ticketmaster en 2022

Tras el lanzamiento de su último álbum Midnights, Taylor anunció que emprendería una gira en Estados Unidos que contemplaba un total de 52 fechas de conciertos.

Ante la expectativa, la posibilidad de saturación en la plataforma de compra era bastante alta, pero no fue hasta el momento del registro cuando Ticketmaster anunció que la demanda había colapsado la página.

“Se vendieron dos millones de boletos durante la preventa el martes, la mayor cantidad jamás vendida en la plataforma en un solo día”, anunció la empresa.

El desorden provocó quejas por parte de los usuarios y un día después la compañía alertó a los usuarios que suspendería las ventas para los eventos.

“Debido a las demandas extraordinariamente altas de los sistemas de emisión de boletos y al inventario de boletos restante insuficiente para satisfacer las solicitudes. La venta pública de mañana para Taylor Swift The Eras Tour ha sido cancelada”, se explicó el comunicado.

La cantante respondió a Ticketmaster y aseguró que se habían comprometido con una cobertura y control total para la venta de boletos.

“No voy a poner excusas para nadie, porque les preguntamos varias veces si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían”, expresó la también modelo.