Shakira o Taylor Swift: ¿Quién es la ‘reina’ de la facturación por dedicar canciones a sus ex?

¡Shakira está de regreso! La colombiana estrenó su colaboración más reciente con el músico Bizarrap titulada ‘BZRP Music Session #53′ que habla de su ruptura con Gerard Piqué tras 12 años de relación juntos.

No es la primera vez que la cantante ha lanzado un sencillo dedicado a algún desamor, ya que en octubre del año pasado estrenó ‘Monotonía’, cuya letra describe su proceso tras terminar una relación.

Sin embargo, si echamos un vistazo a la carrera musical de Shakira observaremos que varias de sus canciones hablan de sus experiencias amorosas.

A pesar de éxitos como ‘Día de Enero’, ‘Antología’ y ‘Amarillo’, Shakira no es la única cantante que ha utilizado la música para hablar del amor. Otras artistas como Adele, Justin Timberlake y hasta Katy Perry han sido celebridades que han convertido sus historias de desamor en grandes éxitos.

“Las mujeres ya no lloran las mujeres facturan”, menciona la colombiana en su más reciente lanzamiento, frase que podría atribuirse a una personalidad conocida por componer canciones dedicadas a sus exparejas: Taylor Swift.

¿Qué canciones ha dedicado Taylor Swift?

La carrera de la Taylor Swift está llena de canciones para bailar y ‘llorar’, muchas que los fanáticos han especulado que están dedicadas a sus relaciones amorosas del pasado.

‘Forever and Always’

Hace 14 años, en 2008, Taylor Swift mantuvo una breve relación amorosa con el músico Joe Jonas que no terminó del todo bien. En aquel entonces la estadounidense confirmó en el programa de Ellen que una de las canciones de su álbum Fearless estaba dedicado al intérprete de ‘Cake by The Ocean’.

El sencillo de ‘Forever and Always’ narra la forma en la que ambos artistas se conocieron y su breve tiempo juntos como pareja hasta el momento en el que Joe Jonas empezó actuar diferente.

‘All Too Well’

Uno de los éxitos más recientes de Taylor Swift, ‘All To Well’, que le ha dado varios premios, nació a partir de su ruptura con el actor Jake Gyllenhaal.

Ambas celebridades empezaron su relación en octubre de 2010 y los medios de aquel entonces lograron captar momentos de ambos en ocasiones especiales como el Día de Gracias que se celebra en Estados Unidos. Sin embargo, un año después la pareja se separó sin ningún tipo de razón aparente.

En 2012, Taylor Swift lanzó un álbum llamado Red que ha confirmado en sus redes sociales que habla el sentir de una persona con el corazón roto. Dentro de aquel compendio hay una canción titulada ‘All To Well’ que los fanáticos han señalado que puede tratarse de Jake Gyllenhaal.

Diez años después, en 2021, Taylor Swift revivió ‘All To Well’ con diferentes iteraciones en las que resalta un videoclip en el que participan Dylan O’Brien y Sadie Sink.

‘We Are Never Ever Getting Back Together’

Hay fanáticos que especulan que la canción titulada ‘We Are Never Ever Getting Back Together’ del álbum Red también se encuentra dedicada a Jake Gyllenhaal. Sin embargo, la cantante no lo ha confirmado.

‘I Knew You Were Trouble’

En 2012, el británico Harry Styles y Taylor Swift comenzaron un romance tras conocerse en un proyecto en el que estaban trabajando juntos. A pesar de ello, en 2013 la pareja cortó y ese mismo año la estadounidense lanzó uno de sus éxitos más populares.

La canción de ‘I Knew You Were Trouble’ expresa el sentir de la cantante al comprender que ella tenía la noción de que las cosas no saldrían como un ‘cuento de hadas’ con el cantante de ‘As it was’.

‘I Forgot That You Existed’

Una de las canciones más resonadas de la cantante también se encuentran inspiradas en una historia de amor que no salió como se esperaba. Taylor Swift y el músico Calvin Harris empezaron una relación amorosa en 2015.

En aquel entonces el par compartía fotografías y videos juntos en la red social de Snapchat, pero en 2016 se separaron. Tiempo después, Taylor Swift sacó su álbum Lover en el que dedicó la canción ‘I Forgot That You Existed’ para mostrar como se ha sentido con la ruptura de su relación.