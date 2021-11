Taylor Swift estrena cortometraje de ‘All too well’: Las pistas de su ruptura con Jake Gyllenhaall

Sadie Sink y Dylan O'Brien protagonizan el cortometraje "All too well" de Taylor Swift, que recuerda su relación con Jake Gyllenhaall (Foto: YouTube Taylor Swift)

A lo largo de su carrera, Taylor Swift ha contado por medio de sus canciones la historia de su propia vida y amores; con el estreno del cortometraje All too well: the short film, incluido en la nueva versión del álbum Red (Taylor’s Version), develó algunas pistas de su ruptura con Jake Gyllenhaall.

Una nueva estrofa daría a conocer el por qué el reconocido actor pudo poner fin a su relación, que inició en octubre de 2010 y duró apenas unos meses. “Dijiste que si hubiéramos tenido una edad más cercana, tal vez hubiera salido bien. Y me dieron ganas de morir”, canta Swift, quien tenía 20 años cuando se relacionó con Gyllenhaall, en ese entonces de 29 años.

El video del tema, protagonizado por Sadie Sink (Stranger Things) y Dylan O’Brien (Maze Runner), cuenta una corta historia de amor que pasa entre paseos románticos en auto, besos alrededor de la naturaleza y sobre una bufanda olvidada en la casa de su hermana, lo que ha relacionado en el pasado a Maggie Gyllenhaal.

Uno de los puntos de quiebre que generan una gran pelea dentro del cortometraje, que ya cuenta con más de 11 millones de vistas en YouTube, es una cena con amigos: Sink se muestra triste por la desatención mostrada por su pareja, aunada al hecho que cuando intentó darle la mano, éste la rechazó. Aunque arreglan la situación, él decide dejarla poco antes de su cumpleaños número 21, lo que la destroza.

La desolación, se sugiere, dejó a Swift tan mal que incluso una actriz le pregunta qué pasó cuando la ve llorar en el baño. Aunque algunas versiones apuntan a que se trata de Jennifer Aniston, el nombre no ha sido develado.

Para el final del audiovisual, que fue escrito y dirigido por la propia cantante, se la ve 13 años después presentando con éxito su historia. Este papel en la adultez, interpretado por Swift, podría develarse como el presente gracias al lanzamiento de Red (Taylor’s Version) con el cual la artista busca adueñarse de sus canciones tras una polémica con su exagente y la disquera Big Machine Records.