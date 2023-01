Shakira le entra a la ‘tiradera’ con Bizarrap: Así es su nuevo tema; ‘Perdón que te sal-pique’

¡Shakira está de regreso! Después de que en octubre estrenó ‘Monotonía’, canción a lado de Ozuna en la que habla sobre el término de una relación, este 11 de enero se lanzó ‘BZRP Music Session #53′, tema en el que participó con el DJ y productor Bizarrap.

Tras el anuncio de su colaboración, un día antes de que saliera a la luz, se habló sobre una supuesta filtración de la letra que, de acuerdo con algunos internautas, sería una indirecta para su expareja Gerard Piqué, con quien duró 12 años de relación.

El tema, con una duración de tres minutos y 37 segundos, lleva los característicos ritmos de rap y trap que poseen las sesiones del artista argentino, pero con la inconfundible voz de la colombiana.

En sus primeros 45 minutos de estreno, el video de la canción alcanzó los tres millones de visualizaciones en YouTube.

¿Qué dice la letra de ‘BZRP Music Session #53′?

De acuerdo con la descripción del video en el canal de Bizarrap, la letra fue escrita por Shakira, mientras los ritmos son de su autoría

La canción es de desamor, donde ella le canta a una expareja que la dejó por una infidelidad, aunque también habla mucho sobre la persona que formó parte del triángulo amoroso. En ella, incluye referencias a ‘Loba’, una de sus canciones que estrenó en 2009.

Según las especulaciones de algunos usuarios, la letra está dirigida a Piqué, quien le fue infiel con una joven que trabajaba cerca de ambos y por eso fue que terminó su relación.

Algunas partes de la canción mencionan situaciones como deudas en Hacienda y la prensa asediándola, por lo que los rumores aumentaron. Sin embargo, Shakira no ha dicho si lo que dice el tema lo escribió por alguna experiencia propia.

Algunas de las frases que vienen en la canción, que miles de usuarios en redes sociales catalogaron como una ‘tiradera’ para el exfutbolista del Barcelona, son las siguientes:

“Una loba como yo no está pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh / Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh / A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh”.

“Yo contigo ya no regreso / ni que me llores ni me supliquе' / Entendí que no es culpa mía quе te critiquen / Yo solo hago música / perdón que te salpique”.

Tiene nombre de persona buena / Claramente no es como suena / Tiene nombre de persona buena / Claramente / Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh”.