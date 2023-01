¿Filtran canción de Shakira con Bizarrap? ‘Perdón que te sal-Pique’, dice supuesto adelanto

Este 11 de enero se estrenará el nuevo sencillo de la cantante colombiana Shakira en compañía del productor y DJ argentino Bizarrap, por lo que ya se ha llegado a hablar del contenido de la letra, que una vez más está relacionado con su separación del exfutbolista catalán Gerard Piqué.

Fueron algunas pancartas las que dejaron entrever una frase promocional de la canción, que volaron por los cielos de Mar de Plata, en Argentina, y Miami, Estados Unidos, a través de una avioneta. “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, se leyó junto a la fecha de llegada del BZRP Music Session #53.

¿Cuál sería la letra de la nueva canción de Shakira? Esto sabemos

Ante la expectativa de sus seguidores, quienes encontraron algunas indirectas a Piqué luego de ‘Monotonía’, que Shakira lanzó en 2022 junto a Ozuna, el usuario de Twitter @sippinmycorona publicó un supuesto fragmento de la canción.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”, canta Shakira respecto a la nueva pareja del padre de sus hijos, Clara Chía Martí. “Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, agrega junto a Bizarrap, quien se presentará como parte del cartel del EDC México 2023.

Aunque no hay nada oficial ni se ha confirmado, el audio –que se dio a conocer horas antes de que se suba el tema– también fue reproducido en el programa Sale el Sol. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, apuntaría.

Aunque no se manifestó abiertamente al respecto, Piqué publicó en redes sociales cuatro emojis: una carpa de circo, un payaso, una rueda de la fortuna y un caballito de carrusel, que fue visto por algunos como su respuesta.

Recientemente la expareja firmó en un juzgado de Barcelona un acuerdo de separación y custodia de sus hijos después de meses de negociaciones entre sus equipos de abogados.