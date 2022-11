Shakira habría puesto cláusula a Piqué relacionada con la dinámica para ver a sus hijos

El tema sobre la custodia de los hijos de Shakira y Piqué se habría resuelto hace unas semanas a favor de la artista colombiana, quien vivirá con sus hijos en Miami.

“Como medida de gracia, los niños pasarán en Barcelona las Navidades, pero en cuanto comience 2023, el futbolista les dirá hasta pronto”, detalló el diario español La Vanguardia en aquel entonces.

Sin embargo, las condiciones bajo las que se realizó eran desconocidas, puesto que habrían sido encriptadas para evitar que se filtrara cualquier tipo de información a los medios, de acuerdo con el podcast Mamarazzis.

Al acercarse la fecha límite para que Milan y Sasha, hijos de la artista y el futbolista, cambien de residencia, se dio a conocer una de las condiciones que ‘Shaki’ le habría puesto a su expareja en relación con la dinámica de convivencia entre él y los pequeños.

Shakira ‘le prohíbe’ a Piqué vivir cerca de ellos

De acuerdo con un portal de El Economista España, una de las cláusulas que la cantante de ‘Antología’ le puso al padre de sus hijos fue que podía convivir con ellos hasta 10 días al mes, siempre y cuando no se mude a Miami o cualquier lugar cercano.

“No puede fijar su residencia en Miami, es algo que se ha dejado firmado por petición expresa de la colombiana. Está por contrato” aseguró el medio, que también desmintió los rumores de que el exfutbolista del Barcelona esté buscando integrarse a algún equipo de la MLS, como el Inter de Miami.

“Eso no va a pasar. No va a fichar por el Inter de Miami. Es cierto, que el director técnico es íntimo amigo suyo porque estuvo en el Barca, pero la intención del ex futbolista no es estar allí más del tiempo exigido por la custodia, que son diez días al mes, más vacaciones. Además, Shakira no quiere que se instale allí y se lo pidió en la reunión”, se lee en el sitio.

Piqué ¿busca casa en Estados Unidos?

Otra de las especulaciones existentes en torno al caso es que el futbolista español estaba buscando casa en Estados Unidos, específicamente en Miami, Florida, situación que de alguna manera también se aclaró, mencionando que en realidad era un sitio para los días que fuera a convivir con los pequeños.

“Una cosa es que esté buscando una casa para que cuando vaya por vacaciones y a pasar los días que le corresponde estar con sus hijos, estén en un hogar propio en lugar de una casa alquilada o un hotel, y otra cosa es que él se vaya a vivir a aquella casa. Eso no puede ser”, explicó el portal español.