‘Jonas Brothers Family Roast’: los hermanos reciben burlas en especial de Netflix

Los hermanos Joe, Kevin y Nick, integrantes de Los Jonas Brothers, vuelven a escena esta vez por medio de la pantalla gracias al especial de comedia Jonas Brothers Family Roast, disponible desde el 23 de noviembre en Netflix.

A través de sketches, canciones, juegos e invitados como Kenan Thompson, Pete Davidson, Lilly Singh, Niall Horan, Gabriel Iglesias así como de sus parejas Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner y Danielle Jonas, se tocarán algunos temas relacionados con la vida de los cantantes.

La producción, dirigida por Alex Van Wagner, cuenta con algunas bromas dedicadas a los intérpretes de “When You Look Me in the Eyes”. Entre ellas se destacan la del humorista Pete Davidson, quien con una playera con un corazón dedicada a los originarios de Nueva Jersey apunta:”¡Soy un gran fan. Escucho a los Jonas Brothers cada vez que estoy en un supermercado!”, dice quien también se burla de la carrera cinematográfica de Nick.

Sophie Turner, quien se hiciera reconocida en su papel en Game of Thrones antes de convertirse en esposa de uno de los hermanos, se burló de los anillos de pureza. “Vamos a hablar de los anillos de castidad. Creo que tenemos que dejar las cosas claras: no, los anillos no fueron una buena idea. Sí, como gesto, pero son, ridículamente, muy poco convincentes. Pero recuerden que se trataba de algo más que un gesto. Se trata de la fe. Se trata de una cuestión de principios, de adoptar una postura y de dar ejemplo”, comentó.

El músico John Legend incluso les escribió una canción que interpretó en el piano que, aunque en un principio parecía un tributo, ya que se refería al éxito de los Jonas con el público femenino, luego da un giro inesperado. “Escribí una canción para decirles que son mi banda favorita. Ojalá pudieran oírlo, pero hoy no están aquí ... Ustedes no son exactamente los Beatles”, entonó risueño.