¿RM, cantante de BTS, fue a comer a Sanborns? La verdad detrás del video viral

El ‘Festival de Molletes’ de Sanborns coincidió con la visita de BTS a la Ciudad de México. (Foto: Shutterstock)

¿Pidió de cochinita pibil, los campechanos o una ‘molletza’? La visita de BTS a la Ciudad de México con motivo de su gira ‘Arirang Tour’ coincidió con uno de los eventos gastronómicos más comentados del momento: el Festival de Molletes de los restaurantes Sanborns.

Se trata de un evento anual que solo dura unas semanas, en el cual se ponen a la venta diferentes tipos de molletes que van desde los clásicos con queso y pico de gallo hasta los más innovadores, como los de hawaiana y pepperoni.

La euforia por el festival llegó a tal grado que el ARMY aseguró que no sería extraño ver a los idols comiendo en la cadena de restaurantes de Carlos Slim, hasta que una joven captó a RM comiendo… ¿en un Sanborns?

Uno de los integrantes de BTS fue captado comiendo en un restaurante de CDMX. (Foto: Shutterstock).

¿RM realmente fue al ‘Festival de Molletes’?

Kim Nam-joon, nombre real del artista, es uno de los miembros de BTS que disfrutó al máximo su estancia en la Ciudad de México con motivo de la serie de conciertos que dieron en el Estadio GNP Seguros.

Incluso, RM estuvo con otros integrantes de BTS en la Arena México, donde disfrutaron de una función de lucha libre protagonizada por Místico, y días después fue captado comiendo en un restaurante.

En el video, el cantante está sentado en un gabinete dentro de un restaurante. Lleva un gorro negro que le cubre gran parte de la cabeza; sin embargo, la ARMY lo reconoció. En el clip, la joven añadió: “Pov. Nam en el Festival de Molletes de Sanborns”.

El clip cobró popularidad por lo extraño que resultó que RM acudiera al restaurante; sin embargo, todo se trató de una broma: Kim Nam-joon nunca estuvo en una tienda de Sanborns.

La creadora de contenido explicó que sí vio a RM comiendo en la Ciudad de México, pero no fue en Sanborns. Tal como muestra su publicación, el cantante acudió a una de las sucursales de Le Pain Quotidien.

“Era un restaurante en Polanco, no Sanborns, pero para despistar al enemigo”, escribió la usuaria que hizo la publicación, despejando toda duda y aclarando que el miembro de BTS no fue al Festival de Molletes.

¿Cómo es Le Pain Quotidien, a donde fue RM?

El restaurante que RM eligió para comer fue fundado en Brussels en 1990 por Alain Coumont, un joven que cuando era niño pasaba horas viendo cómo su tía preparaba pan, una elaboración que disfrutaba comer, explica el sitio web del lugar.

Tiempo después, Alain estudió gastronomía y se convirtió en chef; sin embargo, no encontraba un pan con la misma calidad que el que solía comer cuando era niño, por lo que comenzó a elaborar su propio pan de masa madre con pocos ingredientes: harina, agua y sal.

Con esta receta abrió su propia panadería en Bruselas en 1990 y, con los años, cobró tanta popularidad que actualmente hay sucursales en diferentes partes del mundo, entre ellas México.

El restaurante al que fue RM de BTS abrió en 1990 en Bruselas [Fotografía. AP]

Aunque actualmente es un restaurante en donde se pueden encontrar desde huevos y chilaquiles, el producto estrella sigue siendo el pan, presente en toda la carta a través de croissants, sándwiches, tostadas y molletes.

Cada sucursal de Le Pain Quotidien tiene características diferentes; sin embargo, todas comparten una decoración rústica en donde la madera predomina y se combina con elementos como plantas que aportan un pop de color.

¿Cuánto cuesta comer en Le Pain Quotidien, a donde fue RM?

El menú de comidas en México no solo incluye platos fuertes con pan de masa madre; también hay sopas como consomé de pollo, chilaquiles, lasagna y salmón al limón, los cuales se pueden acompañar con bebidas con y sin alcohol.

Entre estas se encuentran cafés, jugos, limonadas y agua mineral o de sabor; además de opciones como tinto de verano, carajillo, cervezas, destilados y vinos de mesa que se ordenan por copa o botella.

Los precios en este restaurante van de los 99 pesos por la sopa del día a los 340 pesos por el salmón al limón. A pesar de ello, el cheque promedio por persona es de 300 pesos, de acuerdo con Google Maps.

Algunos de los precios y platillos del menú son los siguientes:

Desayuno

Croque Madame: 220 pesos.

Pan francés: 198 pesos.

Chilaquiles en salsa verde: 200 pesos.

Molletes: 205 pesos.

Waffles

Con jamón y queso: 193 pesos.

Con huevo y tocino: 193 pesos.

Con frutos rojos: 175 pesos.

Sopas y ensaladas

Consomé de pollo: 115 pesos.

Sopa del día: 99 pesos.

Ensalada con pollo: 225 pesos.

Ensalada César: 208 pesos.

Ensalada con queso de cabra: 208 pesos.

Sándwiches

Sándwich a la plancha: 220 pesos.

Sándwich de queso panela: 220 pesos.

Baguette de cuatro quesos: 193 pesos.

Pepito de arrachera: 220 pesos.

Baguette de prosciutto: 220 pesos.

Platos fuertes

Pollo florentina: 225 pesos.

Spaghetti con albóndigas: 240 pesos.

Salmón al limón: 340 pesos.

Aunque la usuaria de TikTok afirmó que RM comió en una de las sucursales de Le Pain Quotidien en Polanco, se desconoce a cuál de todas ellas acudió el cantante de BTS durante su estancia en México.