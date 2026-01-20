Lucha Libre contará con amparo del IMPI: Protegerán nombres, máscaras y marcas de luchadores

El mercado global de la lucha libre se estima actualmente en alrededor de 5 mil millones de dólares. (Cuartoscuro).

La lucha libre mexicana, uno de los símbolos culturales más reconocibles del país, tendrá protección jurídica y económica, con el fortalecimiento de los mecanismos de propiedad intelectual para salvaguardar nombres, máscaras, imágenes y marcas de las y los luchadores profesionales, frente al avance de la piratería y el uso indebido de su identidad.

Durante el evento Más Allá del Ring, el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, subrayó que la lucha libre no sólo es patrimonio cultural intangible, sino también una industria global con alto potencial económico que hoy enfrenta grandes pérdidas por la informalidad.

Nieto Castillo detalló que el mercado global de la lucha libre se estima actualmente en alrededor de 5 mil millones de dólares, con una proyección de crecimiento hasta los 7 mil millones de dólares hacia 2033, a una tasa anual compuesta de 4.8 por ciento. No obstante, advirtió que la piratería sigue siendo un lastre estructural.

“Datos vinculados con la American Chamber y el Observatorio Nacional Ciudadano nos hablan de 60 mil empleos formales destruidos y pérdidas por 43 mil millones de pesos en materia de piratería”, señaló.

También enfatizó que la afectación no es únicamente económica, sino también cultural y patrimonial, al vulnerar el derecho a la imagen, al honor y al legado de generaciones de luchadores.

“Después de que un luchador o luchadora ha puesto su nombre y su máscara en el imaginario colectivo, lo justo es que reciba una remuneración y regalías cuando alguien utiliza su imagen, sus colores o su identidad”, sostuvo.

En ese contexto, recordó que el combate a la piratería también es un compromiso internacional para México. “La USTR ha señalado en su Reporte 301 que tenemos un déficit que atender en el combate a la piratería, con pérdidas estimadas de 8.8 por ciento del PIB, y una proyección crítica de 13.7 por ciento para 2028”, advirtió.

Por su parte, Diana León Cuadra, titular del sector energía y de la industria del mueble y del juguete de la Secretaría de Economía, destacó la relevancia social y cultural de la lucha libre como factor de cohesión familiar y disciplina deportiva, además de su vínculo con la industria juguetera nacional.

“¿Cómo no respaldar esta gran industria si es símbolo de unión familiar mexicana?”, expresó. “Ustedes, las y los luchadores, tienen el derecho a monetizar su imagen porque durante años inspiraron a millones de niñas y niños”.

León Cuadra subrayó que la industria juguetera mexicana tiene un compromiso histórico con contenidos que promuevan valores positivos y llamó a impulsar una campaña conjunta para revalorizar la lucha libre como alternativa cultural frente a productos bélicos o contenidos de baja calidad.

“Hagamos una gran campaña, sociedad, industria del juguete, iniciativa privada e instituciones de gobierno. Hoy es momento de sacar nuestro orgullo mexicano”, afirmó.

Como parte de los acuerdos, se anunció una alianza estratégica con empresas jugueteras para la fabricación de figuras de acción coleccionables de luchadores y luchadoras consideradas leyendas deportivas, con licencias oficiales que garanticen autenticidad, calidad y retribución directa a los titulares de los derechos.

“Queremos que ese crecimiento de más de 7 mil millones de dólares anuales llegue a quienes tienen derecho a ello”, concluyó Nieto Castillo. “Proteger la lucha libre es proteger a quienes le han dado identidad, historia y orgullo a México”.