IMPI apoya a Grecia Quiroz en registro de la marca ‘Carlos Manzo’: ‘Si alguien tiene derecho es ella’

Grecia Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de su esposo, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan que no fue vigilada por un ‘halcón’, denunció que hay intentos de ‘sabotear’ el registro de la marca Carlos Manzo ante el Instituto Mexicano de la Propiedad (IMPI).

La viuda de Carlos Manzo afirmó que hay intentos para registrar al Movimiento del Sombrero con palabras similares para confundir a la población, afirmó el periodista Manuel Feregrino.

Grecia Quiroz, quien tomó la presidencia municipal de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, inició el proceso para registrar el nombre de su exesposo y del Movimiento del Sombrero como marcas registradas ante el Gobierno de México a mediados de noviembre.

¿A quién le dará el IMPI el registro de la marca ‘Carlos Manzo’?

Santiago Nieto, titular del Instituto, quiso aclarar la situación durante una entrevista a medios en la celebración por los 7 años de la Cuarta Transformación en el Zócalo.

“Se cumple con los preceptos de la ley (el registro de Grecia Quiroz). Si alguien tiene el derecho de utilizar el nombre de Carlos Manzo es ella”, apuntó.

En un mensaje publicado la semana pasada, Santiago Nieto agregó que las solicitudes se encuentran en análisis “y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas”.

Movimiento del Sombrero presiona por resultados y acusa a morenistas de asesinato de Manzo

Grecia Quiroz es vista como lideresa del Movimiento del Sombrero, una organización apartidista nacida en Michoacán que logró importantes victorias electorales en 2024, con el triunfo de Carlos Manzo en la alcaldía de Uruapan y de su amigo, Carlos Bautista, como diputado local.

La alcaldesa de Uruapan exigió al Gobierno de México investigar a cualquier persona sospechosa del asesinato de Carlos Manzo, que fue planeado por una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación y organizado por ‘El Licenciado’, uno de los presuntos autores intelectuales del crimen.

“Él (Carlos Manzo) señaló a Leonel Godoy, a Raúl Morón y al expresidente Nacho (Ignacio) Campos; específicamente señalaba a estos personajes y los hacía responsables de ciertas cosas”, dijo Grecia Quiroz.

En entrevista con René Delgado, Leonel Godoy calificó la acusación de Grecia Quiroz como “politiquería” de Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, y dijo estar dispuesto a declarar ante la Fiscalía General de la República o la Secretaría de Seguridad Pública.

“(Entiendo) el dolor de la viuda la tiene desesperada que busca saber por qué mataron a su esposo, pero la motivación es muy diferente a la de Juan Manzo, con él sí somos adversarios internos en Morena”, aclaró a inicios de diciembre.

El Movimiento del Sombrero también mostró su desconfianza hacia el Plan Michoacán anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque agregó que esperará a ver si da resultados.

“Yo no confío en las palabras porque hemos sido engañados muchas veces. Yo quisiera mejor esperarme a los resultados", aseguró Carlos Bautista en noviembre.

Días después, el amigo de Carlos Manzo reveló una propuesta para aumentar la captura de criminales en Michoacán: El pago de recompensas de hasta 10 mil pesos para atrapar a delincuentes involucrados en robos, asaltos o delitos mayores.