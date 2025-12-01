Mexicanos reprueban investigaciones por asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan

Una parte de la población encuestada desaprueba la gestión sobre el caso de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado.

Si bien la opinión pública que favorece la imagen de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene alta, algunas de sus decisiones y políticas han sido ‘reprobadas’ por la ciudadanía. Un ejemplo de ello es el manejo del caso del asesinato de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan.

A poco más de un año de gobierno, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum mantiene un 70 por ciento de apoyo ciudadano en noviembre, según los datos más recientes de la encuesta nacional de El Financiero.

Según la encuesta EF, el 70 por ciento de las personas encuestadas refrenda su apoyo a Sheinbaum, mientras el 30 por ciento de los entrevistados desaprueba el trabajo que ha realizado la mandataria.

¿Qué opina la población sobre el caso de Carlos Manzo?

De las personas encuestadas en esta ocasión por El Financiero, el 87 por ciento dijo que se enteró del asesinato del presidente municipal de Uruapan, mientras que el 13 por ciento respondió que no se enteró.

A la pregunta “¿Cómo calificaría la manera en que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo?”, el 49 por ciento de los encuestados respondieron “Mal o Muy mal”. El 41 por ciento indicó que “Muy bien o Bien”, lo cual muestra una opinión dividida.

En tanto, sobre cómo se está manejando la situación de seguridad pública en Michoacán por parte del gobierno de Sheinbaum, el 21 por ciento dijo que “Muy bien o Bien”, mientras que el 71 por ciento consideró que “Mal o Muy mal”, lo cual muestra opiniones sobre todo negativas.

Tras el homicidio del alcalde de Uruapan, Claudia Sheinbaum anunció la implementación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, cuyo objetivo es llevar a cabo acciones para reducir los índices de violencia, delincuencia, inseguridad e impunidad.

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el pasado 1 de noviembre, durante el Festival de las Velas. En el lugar fue baleado Víctor ‘N’, un joven de 17 años reclutado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien atacó directamente al alcalde.

También fue detenido Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Manzo.

También siete de los escoltas principales de Manzo fueron detenidos y la Fiscalía de Michoacán aún busca a José Manuel Jiménez Miranda, el jefe de escoltas de Carlos Manzo, quien está prófugo de la justicia.

La encuesta realizada por El Financiero sobre la imagen de Claudia Sheinbaum fue realizada del 13 al 18 y del 21 al 24 de noviembre tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.

En otros rubros, el 82 por ciento de los encuestados tuvieron una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado y el 56 por ciento dijo que el gobierno de Sheinbaum ha actuado mal o muy mal respecto a la seguridad pública.