Justicia para Carlos Manzo: Vinculan a proceso a ‘El Licenciado’ y 7 escoltas del exalcalde de Uruapan

Jorge Armando ‘N’, conocido como ‘El Licenciado’, y los siete escoltas acusados de homicidio calificado y omisión en el caso de Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan, fueron vinculados a proceso por el juez Luis Fernando Díaz Parra.

Durante la audiencia, los abogados de los imputados presentaron 25 nuevos datos de prueba, incluida la declaración del propio Jorge Armando, ‘El Licenciado’, identificado por la Fiscalía General del Estado como presunto líder criminal en cuatro municipios.

La defensa de los policías presentó testimonios de oficiales de la Guardia Nacional comisionados a la seguridad del exalcalde Carlos Manzo. Uno de los abogados expuso que Monserrat ‘N’, escolta personal de Manzo, se lanzó para cubrirlo con su cuerpo, lo que provocó que resultara lesionada.

Además, en las entrevistas se reveló que al alcalde de Uruapan le gustaba mantener a sus escoltas a una distancia mayor a la recomendada, pues prefería tener contacto directo con la ciudadanía.

“El alcalde les pedía que tomaran distancia porque le gustaba mantener contacto con los ciudadanos. Él era parte del pueblo y quería escuchar sus quejas y reclamos”, sostuvo la defensa de los oficiales.

¿Qué sabemos de ‘El Licenciado’, presunto autor intelectual en el homicidio de Carlos Manzo?

Para defenderse, ‘El Licenciado’, señalado como presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo, declaró ante el juez de control que su detención no ocurrió como lo describió el Ministerio Público. Afirmó que fue privado de su libertad por hombres encapuchados cuando se dirigía a un partido de fútbol de su hijo.

“El 18 de noviembre fui levantado entre las calles Revolución y 20 de Noviembre; de inmediato me trasladaron a la Fiscalía, donde fui amenazado, golpeado y torturado por encapuchados”, relató ante el juez.

También sostuvo que, durante todo el tiempo que permaneció detenido, fue amenazado con dañar a su esposa y su familia si no aceptaba grabar unos audios. Para sostener que tiene “un modo honesto de vivir”, afirmó que desde 2010 cuenta con una empresa dedicada a la construcción civil y al mantenimiento eléctrico.

Señaló que entre 2010 y 2024 obtuvo contratos con la Comisión Federal de Electricidad, a través de la Superintendencia de Obras en la zona Centro-Occidente del país. Agregó que trabajó como asesor en la LXIV Legislatura Federal, en el área jurídica del Ayuntamiento de Santa Ana Maya y que, en el último año, ha continuado laborando en el sector de la construcción.