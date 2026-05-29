Florentino Pérez quiere cerrar reelección en el Real Madrid: Se ‘pone como meta’ renovar a Vinicius Jr.

Florentino Pérez, candidato a la presidencia del Real Madrid, manifestó este jueves su deseo de renovar al internacional brasileño Vinícius Júnior, al que definió como “uno de los delanteros mejores del mundo”, y, preguntado por si va a fichar al portugués José Mourinho para el banquillo, aseguró que aún no ha hablado con él.

“Es un buen entrenador, claramente, pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho”, afirmó en una entrevista con Televisión Española en la que adelantó que no va a participar en ningún debate electoral con el otro candidato a presidir el club merengue, Enrique Riquelme.

En su primera entrevista concedida en periodo electoral, Florentino Pérez volvió a cargar de nuevo contra el empresario alicantino, de quien dijo tener la sensación de que se presenta a las elecciones “porque necesita el club para su empresa” y sobre quien volvió a sembrar dudas respecto a su aval. “Dicen que este señor ha pedido un crédito al 54% por ciento anual. ¿Pero, cómo se puede pedir un crédito al 54 por ciento?”, se preguntó.

Asimismo, recordó que “quiere mucho” al club blanco. “Cuando veo que van a por él, aquí estoy yo” dijo en referencia a la candidatura rival, que vinculó con la etapa de Ramón Calderón al frente del club, la cual calificó como “la más siniestra que ha habido en la historia del Real Madrid”.

Preguntado por el motivo de la convocatoria de las elecciones, Florentino Pérez explicó que “estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club” a través de su persona. “Y yo, como sigo creyendo que el club es de los socios, dije: a convocar elecciones. “Que el que quiera se presente”.

En relación con los comentarios de Riquelme sobre la supuesta intención de Pérez de privatizar el club, este respondió que el Real Madrid ha sufrido muchos ataques. “La Liga contribuyó a que nos querían quitar los ingresos económicos del Madrid para repartirlos entre todos los clubes, una cosa insólita. Conseguimos pararlo, pero he llegado a la conclusión de que la única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor del club a todos los socios”.

Cuestionado por el ‘caso Negreira’, volvió a mostrarse contundente: “Ahí voy a muerte. Precisamente voy a ir este fin de semana a la final de la Champions, me ha invitado el presidente de la UEFA, y le voy a comunicar que cuando termine la campaña electoral le voy a entregar un dossier que hemos elaborado durante tres años. Cuando lo vean todos los que lo tienen que ver, es el caso de corrupción más grande que hay en la historia de fútbol”, aseguró.

Florentino Pérez presentó sus propuestas para la elección del Real Madrid. (IG @realmadrid)

¿Cuáles son las propuestas de Florentino Pérez para las elecciones del Real Madrid?

Recientemente, Florentino Pérez, candidato a las elecciones del Real Madrid, desglosó su proyecto para los próximos cuatro años y anunció la creación del ‘gran club social’ del Real Madrid y del ‘Bernabéu infinito’ como dos de los pilares de unas ideas que contrastaron con las de su rival, Enrique Riquelme, que presentó sus objetivos para seducir a los socios.

Acompañado de leyendas como Ronaldo Nazario, Roberto Carlos, Pirri o Santiago Solari, extécnico del América de la Liga MX, esbozó su proyecto social horas después de que Riquelme hiciera lo mismo.

El primero de ellos, ‘el gran club social’ Real Madrid, que abordó en la mitad de una alución que duró veinte minutos: “Estamos ilusionados con un gran proyecto. Adquirir un terreno cuatro veces más grande que el que queda por edificar y vamos a crear el gran club social para el Real Madrid. La lealtad y el compromiso del socio tienen nuestro compromiso. Y los peñistas. Me comprometo con ellos para que sigan siendo protagonistas, son fundamentales para alimentar la pasión de nuestro club”, explicó.

También sacó a relucir el ‘Bernabéu infinito’, un acuerdo con la empresa ‘Apple’ para que los aficionados de todo el mundo puedan tener desde el sofá de sus casas una experiencia inmersiva lo más parecida a estar presente en el estadio Santiago Bernabéu.

Otro proyecto alumbró su discurso, la Ciudad Real Madrid. Florentino Pérez habló de la construcción de un distrito tecnológico, “el más importante de Europa”, en el que convivan empresas tecnológicas, biotecnológicas y de inteligencia artificial que serán estratégicas para el club blanco. “Tendremos acceso a los sistemas tecnológicos más avanzados del mundo que ayudarán en muchísimos temas como, por ejemplo, las lesiones”.