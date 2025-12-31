Operan de emergencia a Roberto Carlos, del Real Madrid: Estaba de vacaciones y lo pasaron al quirófano

Roberto Carlos, exjugador del Real Madrid, está hospitalizado en São Paulo tras ser intervenido de urgencia por un problema cardiaco, confirmaron a EFE fuentes del equipo.

El legendario exfutbolista de 58 años, considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, actualmente desempeña como embajador del Real Madrid. Estaba supuestamente de vacaciones en su país natal cuando un examen reveló una disfunción cardíaca.

¿De qué operaron al futbolista Roberto Carlos? Esto sabemos

Roberto Carlos se sometió a una cirugía por un problema cardíaco, informó el miércoles el medio español Diario AS.

El exdeportista inicialmente buscó pruebas por un pequeño coágulo de sangre en su pierna, en la cual padecía un trombo; sin embargo, una resonancia magnética de cuerpo completo mostró que su corazón no estaba funcionando correctamente, lo que motivó una rápida intervención.

Roberto Carlos se somete a cirugía cardíaca durante sus vacaciones en Brasil. (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP) (Mandel Ngan/AP)

Fue ingresado para someterse a la inserción de un catéter. El procedimiento, que se esperaba que durara 40 minutos, se extendió a casi tres horas debido a una complicación.

Aparentemente, Roberto Carlos está fuera de peligro. Diario As contactó al exastro brasileño y a su entorno: “Ahora estoy bien”, expresó. Como es preceptivo en estos casos, seguirá en observación al menos durante las próximas 48 horas para comprobar que su evolución sea positiva.

¿Quién es Roberto Carlos?

Roberto Carlos, uno de los laterales izquierdos más ofensivos de todos los tiempos, ganó 125 partidos con Brasil y jugó durante 11 años en el Madrid, entre 1996 y 2007.

Fue miembro de las selecciones de la Copa del Mundo que llegaron a la final en 1998 y ganaron en 2002. También ayudó a Brasil a ganar la Copa América en 1997 y 1999.

Con el Real Madrid logró tres Champions League, además de cuatro ligas españolas y dos copas intercontinentales.

Roberto Carlos una vez realizó un impresionante tiro libre “banana” que parecía desafiar las leyes de la física y fue analizado por científicos.

En lo que muchas personas consideran el mejor tiro libre en la historia del juego, golpeó el balón con el exterior de su pie izquierdo, curvándolo alrededor de la barrera de tres hombres de Francia durante un torneo de exhibición en Lyon en 1997.

El disparo parecía muy desviado, un recogepelotas a diez yardas de la portería incluso agachó la cabeza, pero en el último momento se desvió dramáticamente hacia la red. El desconcertado portero francés, Fabien Barthez, ni siquiera se movió.

Roberto Carlos afirmó en ese momento que ya lo había hecho antes, contra la Roma, cuando jugaba para el Inter de Milán, aunque nunca logró repetir su truco de 1997.