¿Cómo fue el accidente automovilístico del boxeador Anthony Joshua? Chocó contra camión estacionado

El boxeador británico Anthony Joshua sufrió un accidente automovilístico en Nigeria la mañana de este lunes, el cual dejó un saldo de dos personas muertas.

El pasado 19 de diciembre, Joshua ganó pelea contra Jake Paul por nocaut en el sexto asalto, en Miami; ahora estaba de vacaciones en Nigeria. “Ha sido un shock para la familia (...) Normalmente viene para el año nuevo. No lo hemos visto, así que lo estábamos esperando”, dijo uno de sus familiares a la BBC.

Nigeria es el país de origen de su madre y donde vivió parte de su infancia antes de mudarse al Reino Unido. El pugilista había regresado recientemente a los cuadriláteros luego de un descanso de 15 meses, en una etapa clave de su carrera profesional.

El boxeador fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras las autoridades continúan con las indagatorias.

El británico Anthony Joshua regresó al ring tras 15 meses. (AP Photo/Lynne Sladky) (Lynne Sladky/AP)

¿Qué causó el accidente de Anthony Joshua? Esto sabemos

El accidente de Anthony Joshua ocurrió la mañana del lunes 29 de diciembre, alrededor de las 11:00 horas locales, sobre la autopista Lagos-Ibadan, una de las principales arterias que conectan el suroeste de Nigeria con su capital económica. Según la BBC, dicha carretera se considera una de las más mortales del país.

De acuerdo con información del Cuerpo Federal de Seguridad Vial y la policía del estado de Ogun, el choque tuvo lugar en la zona de Makun, justo antes de la estación de servicio Danco y cerca del intercambio de Sagamu, en dirección a Ibadan.

El medio local The Punch informó que el vehículo involucrado fue un Jeep Lexus, en la que viajaba el boxeador junto con otras personas, como parte de un convoy de dos unidades. El equipo de seguridad de Joshua circulaba en una camioneta Pajero que iba detrás.

Un comunicado de Olusegun Ogungbemide, portavoz del Cuerpo Federal de Seguridad Vial, explicó que, según las investigaciones preliminares, el vehículo “viajaba más allá del límite de velocidad legalmente prescrito, perdió el control durante una maniobra de adelantamiento y chocó contra un camión estacionario aparcado al lado de la carretera”.

En tanto, Lanre Ogunlowo, comisionado de policía de Ogun, dijo a ESPN: “El accidente ocurrió debido a un neumático reventado en el vehículo de Anthony Joshua, lo que provocó que el conductor perdiera el control y el vehículo se desviara hacia un camión estacionado al costado de la carretera".

El Cuerpo Federal de Seguridad Vial, citado por el medio local The Punch, agregó: “Las principales causas de los accidentes, que son el exceso de velocidad y los adelantamientos indebidos, constituyen graves infracciones de tránsito y siguen estando entre las principales causas de accidentes de tránsito fatales en las carreteras de Nigeria”.

Jake Paul sufrió una "doble fractura de mandíbula" en su derrota ante el excampeón de peso pesado Anthony Joshua, confirmó el sábado el youtuber. (AP Foto/Lynne Sladky) (Lynne Sladky/AP)

¿Cuál es el estado de salud de Anthony Joshua tras el accidente?

De acuerdo con información oficial retomada por la BBC, en el incidente estuvieron involucrados cinco hombres adultos: dos murieron, dos “salieron ilesos”; Anthony Joshua iba sentado en el asiento trasero y fue rescatado por su personal de seguridad.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran al boxeador siendo auxiliado tras el impacto, mientras era retirado del automóvil con visibles signos de dolor.

Funcionarios policiales señalaron que, hasta el momento, no se han difundido detalles específicos sobre la naturaleza de sus lesiones, más allá de que no ponen en riesgo su vida.

Las autoridades de Ogun informaron que los cuerpos fueron trasladados a la morgue del Livewell Hospital de Sagamu. No se han revelado sus identidades, solo se sabe que eran “dos hombres extranjeros”, según informes preliminares citados por la BBC.

La trayectoria deportiva de Anthony Joshua

A sus 36 años, Anthony Joshua es uno de los boxeadores más reconocidos de la era reciente del peso pesado. Inició su carrera en el boxeo a los 18 años y alcanzó notoriedad internacional tras ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en la categoría de más de 91 kilogramos.

Anthony Joshua noqueó al youtuber Jake Paul en 6to asalto y ganó la pelea en la división de los pesados (AP Foto/Lynne Sladky). (Lynne Sladky/AP)

En el ámbito profesional, Joshua suma 32 peleas, con un balance de 29 victorias, de las cuales 26 han sido por nocaut, además de cuatro derrotas. Fue campeón mundial unificado y es considerado uno de los nombres centrales en la división durante la última década.

Antes del accidente, el entorno del boxeador contemplaba un posible enfrentamiento ante Tyson Fury en los próximos años, como parte de las negociaciones que se mantenían tras su reciente regreso al ring.

Con información de EFE y AP.