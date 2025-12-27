‘No estoy satisfecho con mi boxeo’: Él es Naoya Inoue, el ‘Monstruo’ que venció a Alan ‘Rey David’ Picasso

Actualmente, Naoya Inoue se mantiene como campeón indiscutido del peso supergallo tras vencer a Alan ‘Rey David’ Picasso. (Foto: Cuartoscuro / Imagen generada con IA Gemini)

Luego de su triunfo sobre el mexicano Alan ‘Rey David’ Picasso, el japonés Naoya Inoue demostró por qué es considerado uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, al coronarse como campeón indiscutido del peso supergallo.

Inoue —quien en 2014 había derrotado al mexicano Adrián Hernández— se mantuvo invicto al conservar los cuatro títulos de la división: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Un éxito que se suma a los muchos que el boxeador japonés ha conseguido a lo largo de sus casi 13 años de trayectoria en el deporte, en la cual ha conquistado otras tres divisiones: mosca, supermosca y gallo.

¿Quién es el boxeador japonés Naoya Inoue?

Naoya Inoue comenzó a boxear de manera profesional cuando era adolescente; sin embargo, practica el deporte desde los seis años, ya que su padre hacía boxeo amateur y le enseñó lo básico.

A pesar de no ser instructor de boxeo, el padre de Naoya exigía perfección a su hijo, quien, tras estas enseñanzas, comenzó a destacar en la preparatoria al ganar torneos nacionales, de acuerdo con el portal Olympics.

Tiempo después logró calificar al Campeonato Mundial de Boxeo Aficionado en la categoría senior. Desde entonces, su carrera no ha hecho más que crecer, pues a los 18 años ya era profesional.

¿Por qué le dicen el ‘Monstruo’ a Naoya Inoue?

En una conversación con el portal especializado en deportes ESPN, Naoya Inoue explicó que su apodo no fue elegido por él, sino que se lo dio uno de los instructores del gimnasio donde entrenaba.

“Me puso ese apodo, ‘kaibutsu’, ‘el monstruo’, cuando tuve mi primer combate”, compartió. Al instructor se le ocurrió debido a que en una ocasión le preguntaron qué tan bueno era realmente Naoya Inoue.

“Cuando estaba activo en el boxeo, la gente solía decir que era un genio. Cuando debuté, alguien le preguntó qué tan genio era yo; respondió que estaba más allá de eso. Dijo que soy un monstruo”, comentó.

Naoya también admitió que en ese momento sintió demasiada presión; sin embargo, con el paso del tiempo, ‘El Monstruo’ dejó de ser un apodo incómodo: “es un apodo fácil de recordar en Estados Unidos, así que estoy agradecido de tenerlo”.

Luego de convertirse en profesional, ‘El Monstruo’ derrotó al mexicano Adrián Hernández y después al tailandés Wittawas Basapean, con lo cual obtuvo el cinturón minimosca del CMB; posteriormente subió a supermosca, donde defendió el título de la OMB.

Tras ese éxito, decidió subir a las categorías de gallo y posteriormente a supergallo, las cuales ha conquistado con un registro del 100 por ciento, manteniendo sus cuatro títulos, de acuerdo con el portal Olympics.

Naoya Inoue vs. Alan ‘Rey David’ Picasso: Así se convirtió en el campeón indiscutido

Este sábado estaban en juego los cuatro títulos que ostenta Inoue y que buscaba arrebatarle Alan ‘Rey David’ Picasso, quien no logró hacerle frente a un Naoya dispuesto a darlo todo por convertirse en campeón indiscutido.

Naoya Inoue, conocido como el ‘Monstruo’, impuso su ley desde el primer campanazo y se mostró sólido e incesante durante toda la contienda, incluso cuando Alan ‘Rey David’ Picasso intentó reaccionar en los episodios finales.

Alan ‘Rey David’ Picasso pelea contra Naoya Inoue, el mejor libra por libra en peso supergallo. (Ring Telmex Telcel / Gemini IA)

Aunque los momios anticipaban un desenlace por la vía del nocaut, el boxeador mexicano logró mantenerse en pie a lo largo de los 12 rounds, aunque sin éxito, ya que Inoue se llevó la victoria por decisión unánime.

¿Qué sigue para Naoya Inoue tras ganar vs. Alan ‘Rey David’ Picasso?

A pesar de que Naoya Inoue ha demostrado ser un buen boxeador en más de una ocasión, comentó a ESPN que no le gusta sentirse confiado por los éxitos que ha logrado, por lo cual trabaja arduamente en todo momento.

“Para ser sincero, estoy lejos de estar satisfecho con mi propio boxeo. Es por eso que puedo mantenerme motivado para ser más fuerte (…) todavía tengo espacio para mejorar. Soy cauteloso para no tener demasiada confianza”, comentó.

Es así que, tras el encuentro con el mexicano ‘Rey David’, Naoya Inoue se enfrentará en el ring a su compatriota Junto Nakatani; además, busca subir de categoría, ahora al peso pluma.