De Naucalpan para el mundo: ¿Quién es Alan ‘Rey David’ Picasso, el mexicano que va por 4 títulos vs. Inoue?

Alan David Picasso, boxeador mexicano nacido en Naucalpan, enfrentará el mayor reto de su carrera cuando dispute los cuatro campeonatos mundiales del peso supergallo ante Naoya Inoue, campeón indiscutido y una de las máximas figuras libra por libra del boxeo actual, en Riad, Arabia Saudí.

Nacido en Naucalpan, Estado de México, Picasso debutó como profesional en marzo de 2017. Desde entonces, ha desarrollado una carrera progresiva, con peleas constantes y una evolución sostenida que hoy lo colocan como uno de los nombres más sólidos del peso supergallo a nivel internacional.

A sus 25 años, Picasso llega con récord profesional de 32 victorias, un empate y ninguna derrota, con 17 nocauts, de acuerdo con el registro oficial de BoxRec.

Su trayectoria incluye 33 combates disputados en distintos escenarios de México y Estados Unidos, lo cual le da experiencia tanto en funciones locales como en carteleras internacionales.

De guardia ortodoxa, con 1.73 metros de estatura y 178 centímetros de alcance, el mexicano ha destacado por su disciplina táctica, constancia física y capacidad para sostener el ritmo durante peleas largas, característica clave en combates de campeonato.

El 'Rey David' Picasso combate por los cinturones del peso supergallo (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Ring Telmnex Telcel, IA Gemini).

Las peleas clave de David Picasso, el prospecto del box mexicano

El ascenso de Picasso no se explica por una sola pelea, sino por una secuencia de pruebas superadas. Entre los puntos de inflexión de su carrera destacan sus victorias ante Azat Hovhannisyan, por decisión unánime, que le permitió conquistar el título Silver del CMB, y su más reciente triunfo ante Kyonosuke Kameda, logrado fuera de México por decisión mayoritaria.

Estos resultados consolidaron su posición dentro de los rankings internacionales y lo colocaron como retador obligatorio para una oportunidad mundialista. Según BoxRec, Picasso se encuentra entre los mejores clasificados del peso supergallo, lo que terminó por abrirle la puerta al combate ante Inoue.

Además de sus logros deportivos, Picasso es becario del programa Ring Telmex-Telcel, plataforma que ha respaldado su desarrollo profesional desde etapas tempranas de su carrera.

No sólo es boxeador: Alan Picasso y su carrera

Más allá del ring, Alan David Picasso ha sido señalado como un perfil poco común dentro del boxeo nacional. De acuerdo con información del programa Ring Telmex-Telcel, el pugilista combina su carrera deportiva con estudios universitarios en Neurociencias, un dato que ha sido destacado por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) como ejemplo de disciplina integral.

El propio presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, ha mencionado en distintas ocasiones a Picasso como una de las futuras figuras del boxeo mexicano, reconocimiento que se ha construido a partir de resultados, constancia y profesionalismo dentro y fuera del ring.

El reto ante Naoya Inoue y la oportunidad histórica

El combate ante Naoya Inoue representa el punto culminante del proyecto deportivo de Picasso. El japonés llega como campeón indiscutido del peso supergallo, con los títulos del CMB, AMB, FIB y OMB, además de un récord de 31 victorias sin derrota y 27 nocauts, consolidado como uno de los boxeadores más dominantes de la actualidad.

La pelea se celebrará como evento estelar de The Ring V ‘Night of the Samurai’, en el Mohammed Abdo Arena de Riad, y marcará el cierre del calendario internacional de boxeo de alto nivel en 2025.

De acuerdo con The Sporting News, una victoria de Picasso lo convertiría en el primer boxeador mexicano en ganar los cuatro campeonatos mundiales de una división en un solo combate, un logro sin precedentes para el pugilismo nacional.

Se podrá ver mediante pago por evento en DAZN y también estará disponible pero estará incluida mediante la suscripción premium DAZN Ultimate.

De Naucalpan a Riad: Picasso busca cuatro campeonatos mundiales

Sin títulos mundiales previos, pero con un recorrido sólido, Alan David Picasso llega a la pelea más importante de su vida deportiva como un aspirante legítimo. Su carrera, construida sin derrotas y con crecimiento sostenido desde 2017, lo coloca hoy frente a una oportunidad histórica.

De Naucalpan para el mundo, el mexicano subirá al ring en Riad con la posibilidad de cambiar su destino y escribir una nueva página en la historia del boxeo mexicano.