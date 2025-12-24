Muere Juan Carlos Cabrera Pérez, remero que representó a México en Juegos Olímpicos y Panamericanos

La Federación Mexicana de Remo A.C. informó el fallecimiento de Juan Carlos Cabrera Pérez, remero mexicano que tuvo participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 y que fue medallista en los Panamericanos de Lima 2019.

La institución expresó su mensaje de condolencias destacando que su recuerdo permanecerá en la historia del remo mexicano y en la comunidad deportiva nacional.

“Con profundo pesar, lamentamos el sensible fallecimiento de Juan Carlos Cabrera Pérez. Su recuerdo permanecerá por siempre en la historia del remo mexicano y nuestros corazones. Descanse en paz".

Juan Carlos Cabrera Pérez y su legado en el remo mexicano

Cabrera Pérez nació en 1991 y desarrolló una trayectoria marcada por la representación internacional de México y por resultados relevantes en competencias de alto nivel, tanto en pruebas acuáticas como en la modalidad de remo bajo techo.

La carrera deportiva de Juan Carlos Cabrera Pérez se consolidó dentro de la Selección Nacional de Remo, donde destacó por su constancia, disciplina y proyección internacional.

Fue parte del equipo mexicano que participó en los Juegos Olímpicos de Río 2016 , donde compitió en la especialidad 1x peso ligero , representando oficialmente a México en la máxima justa deportiva.

, donde compitió en la especialidad , representando oficialmente a México en la máxima justa deportiva. A lo largo de su etapa como atleta activo, fue considerado uno de los referentes del remo mexicano de su generación, combinando procesos olímpicos con participaciones internacionales avaladas por los organismos deportivos nacionales.

Fue campeón mundial de remo bajo techo en 2012 , convirtiéndose en el primer mexicano en lograr ese título.

, convirtiéndose en el primer mexicano en lograr ese título. En 2013 obtuvo medalla de plata en la categoría sub-23 y medalla de bronce en la categoría abierta del Campeonato Mundial de Remo Bajo Techo , celebrado en Boston, Estados Unidos.

y del , celebrado en Boston, Estados Unidos. También en 2013, consiguió el sexto lugar en el Campeonato Mundial de Remo sub-23 realizado en Austria.

Participó con la selección mexicana en Juegos Panamericanos de 2019 , donde ganó la medalla de plata en par de remos cortos.

, donde ganó la medalla de plata en par de remos cortos. Consiguió medallas de plata en pruebas 2x y 4x durante la Regata Henley Canadian, uno de los eventos tradicionales del calendario internacional.

La trayectoria de Juan Carlos Cabrera Pérez, que incluyó su participación olímpica en los Juegos Olímpicos de Río 2016, lo consolidó como una figura relevante dentro del remo mexicano.

Juan Carlos obtuvo su plaza olímpica gracias a su buen resultado en la Regata de Clasificación Latinoamericana realizada meses antes del arranque de la justa olímpica en Valparaíso, Chile.

Cabrera Pérez formaba parte del Club de Remo de Marina y logró el primer lugar en el single peso abierto varonil 2000 metros, en donde participaron países dle continente como Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay, entre otros.

“Esta es la primera vez que asisto a unos Juegos Olímpicos, y ese es mi deseo, tener el mejor resultado para el país”, dijo el remero previo a su participación.

De acuerdo con su registro olímpico, Cabrera logró el octavo lugar en Rowing en la modalidad Single Sculls. Ésta fue la única participación olímpica del remero mexicano.