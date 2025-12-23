Muere el futbolista alemán Sebastian Hertner tras caer de silla voladora en un centro de esquí

Defensor del ETSV Hamburg muere en accidente en silla voladora de esquí durante sus vacaciones familiares (Foto: Imagen generada por IA Gemini).

El futbolista alemán Sebastian Hertner murió a los 34 años tras un accidente en un centro de esquí de Montenegro, luego de que una silla voladora se desprendiera del cable. Su esposa presenció la tragedia.

El futbolista, con pasado en la segunda división de Alemania y seleccionado juvenil, perdió la vida durante unas vacaciones. Autoridades locales investigan las causas del fallo técnico.

El ETSV Hamburg, club al que pertenecía Sebastian Hertner y donde fungía como capitán, confirmó la muerte del futbolista mediante un comunicado oficial difundido por su directiva.

“El club despide con profunda consternación a Sebastian Hertner, quien fue arrancado demasiado pronto de nuestro lado. Perdemos no solo a un jugador comprometido, sino a una persona valiosa que enriqueció a nuestra institución con su carácter y compañerismo”, expresó el presidente del club, Matthias Thomsen.

El mensaje añadió que su legado humano y deportivo permanecerá en la memoria del equipo y extendió condolencias a su familia, amigos y seres cercanos.

¿De qué murió Sebastian Hertner? Así fue su accidente fatal

La muerte del futbolista alemán Sebastian Hertner ocurrió tras caer desde una silla voladora en el centro de esquí Savin Kuk, ubicado cerca de la localidad montenegrina de Žabljak, en la región montañosa de Durmitor.

De acuerdo con los primeros reportes de The Mirror y Daily Mail, el accidente ocurrió cuando una silla doble se desprendió del cable, se deslizó hacia atrás y colisionó con el asiento posterior, lo que provocó la caída del futbolista desde aproximadamente 70 metros.

El jugador alemán murió en el lugar del accidente, mientras que su esposa, de 30 años, quedó atrapada en la estructura durante varias horas hasta que fue rescatada por los servicios de emergencia. La mujer sufrió una fractura en la pierna y recibió atención médica.

Al menos otros tres turistas quedaron suspendidos en sus sillas durante varias horas, hasta que los equipos de rescate lograron evacuarlos sin consecuencias fatales.

Tras el accidente, las autoridades de Montenegro ordenaron el cierre inmediato del remonte, mientras la fiscalía abrió una investigación para esclarecer las causas del fallo mecánico.

El alcalde de Žabljak, Radoš Žugić, exigió una revisión exhaustiva del caso y subrayó la importancia de garantizar la seguridad en una región que depende del turismo invernal.

“No vamos a aceptar conclusiones parciales. Insistimos en una investigación completa y transparente para determinar responsabilidades”, declaró a medios locales.

Hasta el día siguiente del incidente, no existía una causa oficial confirmada, aunque autoridades anunciaron una inspección técnica integral del sistema. El medio regional Blic reportó que el teleférico reanudó operaciones posteriormente, pese a la tragedia.

¿Quién fue Sebastian Hertner defensa que fue seleccionado Sub-19 de Alemania?

Nacido el 2 de mayo de 1991 en Leonberg, Alemania, Sebastian Hertner se desempeñó principalmente como defensa central, aunque también actuó como lateral izquierdo. El zurdo de 1.80 metros construyó una carrera longeva dentro del futbol alemán.

Durante su etapa en el alto rendimiento compitió en clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue, SV Darmstadt 98, VfB Lübeck, Türkgücü München y BFC Dynamo, con presencia destacada en la 2. Bundesliga. Su valor de mercado alcanzó su punto más alto en 2014, cuando fue tasado en 700 mil euros, de acuerdo con Transfermarkt.

En los últimos años de su carrera defendió los colores del ETSV Hamburg, equipo con el que militó en la Oberliga, la quinta categoría del futbol alemán, y donde además portó el gafete de capitán.

A nivel internacional, Hertner representó a Alemania en selecciones juveniles, con participaciones en los combinados Sub-18 y Sub-19, para un total de cinco partidos internacionales. En ese proceso formativo compartió vestidor con futbolistas que posteriormente alcanzaron relevancia mundial, como Christoph Kramer, campeón del mundo en 2014, y Felix Kroos.

Entre sus logros colectivos figuran el campeonato de la Regionalliga Noreste, así como títulos de copa regional en Sajonia, Baviera y Hamburgo, este último en dos ocasiones. Su formación juvenil incluyó una etapa prolongada en VfB Stuttgart, club que recordó tras su fallecimiento sus 65 partidos con el Stuttgart II en la 3. Liga, división de bronce en el futbol alemán.