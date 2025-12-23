¿Por qué dictaron prisión preventiva contra el exárbitro mundialista mexicano Marco ’N’?

Una jueza de la Ciudad de México dictó prisión preventiva como medida cautelar en el caso de Marco ‘N’, exsilbante profesional de futbol que es acusado por presunta violencia familiar.

Se deberá presentar voluntariamente en el Reclusorio Norte en el curso de los próximos tres días, así lo expresó el abogado del exárbitro Marco ‘N’, Marco Antonio Chávez Vaca, a ESPN.

“Terminó la audiencia de revisión de medidas cautelares, se dictó medida cautelar a Marco. La jueza ordenó que en tres días se presente ante el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y se ingrese”, explicó el defensor.

¿De qué acusan a Marco ‘N’, exárbitro mexicano?

En 2023, la pareja del excolegiado y analista arbitral presentó una denuncia en donde describió presunta violencia física y psicoemocional hacia ella.

En ese entonces, le dieron las medidas cautelares de no acercarse a ella, a su domicilio o a los testigos del presunto delito; sin embargo, continuó con el proceso en libertad hasta la resolución de este martes.

De acuerdo con un testimonio de la pareja de Marco ‘N’ a Proceso en 2023, conforme ascendió ante la Comisión Arbitral de la FMF, se volvió violento con ella y con sus hijas e “hizo de su hogar un infierno” pero en ese entonces privilegió el conservar la imagen pública y reputación del exsilbante por su trabajo.

Entre los presuntos abusos que explicó, detalló que le decía que “por ser su esposa debía de ser sumisa” y que la amenazó presumiendo nexos con organizaciones delictivas: “me dijo que la persona que lo defiende conoce a personas de la Unión Tepito y que me van a poner en paz a mí y a mi familia”, expresó.

“Siempre se manifestaba que por su imagen, él podía hacer lo que fuera con su familia, gracias a sus abogados estamos aquí”, dijo a ESPN luego de que ’Marco ‘N’ fue vinculado a proceso hace dos años.

Marco ‘N’ acusó fabricación de delito en su caso

En julio de 2023, Marco ‘N’ interpuso amparos y acusó que era víctima de fabricación de delito por parte de lo que él describió como un ‘cártel de abogados’ que supuestamente presenta denuncias con acusaciones falsas ante las autoridades.

Describió que inculparlo era la estrategia de “uno de los cárteles de abogados especialistas en la fabricación de delitos de carácter penal, en particular contra los hombres, engañando a las autoridades, que creen en la buena fe de las personas en sus denuncias”, según escribió en X.

En 20 años de trayectoria, Marco ‘N’ pitó más de 400 partidos oficiales, tuvo gafete de FIFA y representó a México y la Concacaf en tres mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014).

Originalmente apodado ‘Chiquidrácula’ por su aspecto físico, el silbante inició su carrera en 1995 tras formarse como árbitro y profesor de Educación Física. Se retiró en 2015 para continuar su carrera como entrenador y analista arbitral en TUDN.

De entre sus actuaciones más destacadas, se le recuerda como el juez deportivo en la histórica goleada 1-7 de Alemania sobre Brasil en la Copa del Mundo de 2014, mismo certamen en el que Luis Suárez mordió a Giorgio Chiellini en un Uruguay vs. Italia que era pitado por el mexicano, quien no vio la acción y dejó que el encuentro siguiera sin represalias para el ‘Pistolero’.