¿Violencia familiar o fabricación de delito? Esto sabemos del caso de ‘Chiquimarco’ Rodríguez

El pasado 13 de julio, el exárbitro mexicano Marco Antonio ‘Chiquimarco’ Rodríguez fue vinculado a proceso por presunta violencia familiar tras una denuncia presentada por su esposa. Sin embargo, el exsilbante asegura que es víctima de fabricación de delitos.

‘Chiquimarco’ fue denunciado por parte de su expareja, quien lo acusa de presunta violencia intrafamiliar en las modalidades de violencia física y violencia psicoemocional, informó su abogado a ESPN.

El exsilbante podrá llevar su proceso en libertad, pero se le impusieron medidas cautelares y no puede acercarse a la denunciante, al domicilio de la presunta víctima ni a los testigos del presunto delito mientras se resuelve el caso.

Expareja de ‘Chiquimarco’ lo acusa de violento

Marco Antonio Rodríguez fue denunciado por su expareja en agosto del 2022 tras una presunta pelea por las escrituras de la casa donde vivían junto a sus dos hijas y tras varios años de presunta violencia física y emocional del exárbitro.

La denunciante contó en una entrevista a la revista Proceso que conforme ‘Chiquimarco’ ascendía en su carrera profesional como árbitro, aumentó su poder y se volvió violento con ella y con sus hijas e “hizo de su hogar un infierno”.

“En la vida social era guardar siempre las apariencias, nos decía que tenía una imagen y reputación que cuidar y nosotros decidimos hacerlo porque gracias a eso él tenía trabajo”, relató la esposa del exsilbante a Proceso.

La mujer explicó que no denunció antes a su marido también porque ambos forman parte de una iglesia cristiana en la que son mal vistos los problemas matrimoniales. “Él me decía que por ser su esposa debía de ser sumisa y no podía decir nada, aunque me lastimara”, dijo en la entrevista.

Aunque finalmente se atrevió a denunciarlo, la mujer asegura que tiene miedo porque el ahora comentarista de TUDN “me amenazó, me dijo que la persona que lo defiende conoce a personas de la Unión Tepito y que me van a poner en paz a mí y a mi familia”.

‘Chiquimarco’ Rodríguez acusa fabricación de delito

Marco Antonio Rodríguez informó que, para demostrar su inocencia, interpuso diversos amparos que están en trámite ante la Juez Décimo Segunda de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México porque es víctima de la fabricación de delitos por parte de un grupo de abogados.

“La fabricación de delitos en México es una realidad y lo estoy viviendo”, publicó en su cuenta de Twitter. Asegura que lo están inculpando y dañando su imagen “uno de los carteles de abogados especialistas en la fabricación de delitos de carácter penal, en particular contra los hombres, engañando a las autoridades, que creen en la buena fe de las personas en sus denuncias”.

Chiquimarco (Twitter @ChiquimarcoMx)

El ‘Arbitro Entrenador’ advirtió que cualquier persona puede ser víctima de este delito y que se reserva el derecho de tomar acciones legales contra quienes le causaron daño moral.