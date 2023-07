Shocker recae por tercera vez en su adicción a las drogas y es internado en rehabilitación

El luchador mexicano Jair Soria ‘Shocker’ tuvo una recaída en su adicción a las drogas, por lo que hace algunos meses ingresó a un centro de rehabilitación, según lo dio a conocer su madre, Sanjuana Reyna, conocida como ‘La reina de los Palenques’, quien no dudó en pedir ayuda económica para apoyarlo.

Fueron algunos problemas personales –como la muerte de su padre– los que lo orillaron al consumo luego de que la mujer de 80 años argumentara que conoció ese mundo por la fama y las mujeres que solo buscaban su dinero.

“Cuando su papá lo dejaba era cuando más usaba la droga, pero me platican también que había un luchador que se los llevaba a trabajar y en vez de pagarles con dinero, les pagaba con la droga”, dijo a Ventaneando, en donde detalló que es la tercera vez que ingresa.

Luego de su visita a Zapopan, la mujer dice que estaba muy bien. “Pero de repente comenzó a desesperarse. Me dijeron que, a los tres meses, la gente que se droga con cristal tiene recaídas muy fuertes. Empezó con ‘me voy, me voy’ y se fue a México, ¿pero a qué se fue? A volver a caer, pero peor que como estaba otras veces”, señaló.

Jair Soria ‘Shocker’ es adicto al cristal, asegura su mamá. (Foto: Instagram @guaposhockoficial)

Mamá de Shocker busca fondos para su cirugía de quijada

La fractura de su quijada –que no ha podido operarse tras un golpe en la mandíbula del Diamante Azul– es otro de los motivos que lo tienen deprimido. Sin embargo, debido a que se la deben reemplazar por una nueva, se trata de una cirugía de un costo de miles de pesos.

Al ‘1000% guapo’ no le alcanza para pagarla y su madre aseguró que “ni vendiendo la casa, y aparte a donde me voy a meter”. Busca que le den un “retiro honorable”, ya que espera que se quede un año en la clínica y luego pase a una psiquiátrica antes de la operación.

“Sus compañeros podrían hacer luchas a beneficio también de él. Si la gente me apoya que Dios los bendiga. Desde niña no había sufrido tanto como ahora; todos los domingos hablo con él, me dice que se siente muy bien”.

Quien también fue detenido en Tuxtla Gutiérrez en 2022 por alterar el orden público necesita una oportunidad, por lo que pese a los consejos de sus amigas de abandonarlo, ella no planea hacerlo por el cariño que siente una madre.

“Mire mis venas de que he trabajado muy duro y me da vergüenza pedir, porque siempre he trabajado, ¿pero, qué hago? Es para mi hijo, quiero ver a mi hijo bien”, añadió.