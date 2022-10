Detienen al luchador Shocker en Chiapas por alterar el orden público en la calle

El luchador profesional Shocker fue detenido la noche de este sábado 15 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas por alterar el orden público en aparente estado inconveniente.

El incidente se presentó sobre la Avenida Central y la 11 Poniente en la capital chiapaneca. El peleador de lucha libre comenzó a generar disturbios en la vía pública al golpear una camioneta sobre la calle.

¿Qué hizo Shocker en Chiapas?

José Jairzinho Soria Reyna, mejor conocido como Shocker, golpeó el cofre de una camioneta gris en la que viajaban al menos tres personas, según se observa en los videos que circulan en redes sociales.

La actitud del ‘1000% Guapo’ parece desafiante e incluso se recarga de espaldas sobre la camioneta. Aunque el conductor lo empuja con el vehículo, el luchador se mantiene firme.

Después de seguir discutiendo con el conductor de la camioneta, Shocker se retira del frente. Sin embargo, el luchador continuó golpeando otros automóviles de la zona e insultando a los transeúntes que pasaban caminando.

🚨▶️>> ASÍ LUCHABA SHOCKER VS UNA CAMIONETA EN #TUXTLA



En presunto estado inconveniente y notablemente alterado, el luchador profesional pelea contra los tripulantes de una camioneta, quienes a su vez "le echan el carro encima".

El mil por ciento guapo fue llevado a La Popular.

En otros videos se observa que los policías locales se presentaron al lugar de los disturbios para detener por faltas administrativas al ‘1000% Guapo’, que vestía un pants negro y una playera roja.

Tras golpear autos e insultar a conductores y policías, detuvieron al luchador Shocker en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Shocker se presentaría este domingo 16 de octubre en una función en Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas donde haría dupla con Scorpio Jr. ante Máximo y La Máscara.

No es la primera vez que Shocker tiene problemas con la ley, ya que en 2017 fue acusado de presuntamente golpear a una sexoservidora, además de causar daños en una habitación de un hotel de Tlalpan, en la Ciudad de México.

Shocker se divorció y puso un puesto de tacos

Soria Reyna luchó durante muchos años para el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero actualmente es luchador independiente. Durante la pandemia de COVID dejó de presentarse porque no le gusta luchar sin gente.

Shocker tiene un puesto de tacos llamado ‘Tako Shock’ en la esquina de Doctor Carmona y Valle 28, en la colonia Doctores de la Ciudad de México. Aseguró en una entrevista para Badabun que gana más dinero con su negocio de comida que luchando.

“Siempre he vivido de mi cuerpo y ahora tengo que vivir de otros cuerpos, pero estoy muy contento porque sí me han dado resultados. Los tacos están como su dueño: bien sabrosos”, dijo el luchador.

Durante la pandemia, Shocker se divorció y recayó en el alcoholismo y la drogadicción. Además, tiene problemas en la mandíbula por una mala cirugía tras una fractura.

“Ya quedé como Rocky, pero guapo. Mi última relación no funcionó; yo estaba tomando demasiado, la metí a estudiar [a su pareja] y me dejó por otro, tenía más dinero que yo. Pero yo estaba tomando, recaí. Llegué a probar drogas; siempre he estado relacionado a mucha fiesta”, admitió.