Julio César Chávez habla del inicio de sus adicciones: ‘Me atrapó y se convirtió en un infierno’

Una etapa oscura en la vida del exboxeador Julio César Chávez fue su lucha contra las adicciones, por lo que reveló cuándo es que comenzó a probar las drogas que en un primer momento no le gustaron.

“Ya me la habían ofrecido, pero yo tenía mi meta bien puesta”, le dijo a Adela Micha en una entrevista hace algunas semanas. “Así es como se engancha uno, aunque no me gustó”, agregó.

Fue luego de ganar la pelea contra Macho Camacho en Las Vegas que decidió probarlas y ya no pudo parar su consumo, ya que las usó cuando no podía dormir. La sensación de sentirse solo y vacío no se la desea a nadie, pues encontró refugio en las sustancias prohibidas.

“Me atrapó y después se convirtió en un infierno: perdí mi primera pelea, mi señora me demandó porque la golpeaba y era drogadicto, me demandó Hacienda por 100 mil dólares que nunca recibí, me demandó Don King. Se me vino el mundo encima”, dijo en su programa La Saga.

Julio César Chávez consumió drogas tras una pelea. (Foto: Mexsport) (JAVIER RAMIREZ/MEXSPORT)

Julio César Chávez habla de fraude de Don King

Cuando trabajaba de la mano del promotor Don King, el exdeportista fue parte de un fraude en donde no se quiso comprobar un gasto hacia Hacienda de Estados Unidos.

“Yo iba a pelear en Las Vegas y él compra un seguro siempre para los peleadores por si se lastiman. Yo sufrí una cortada antes de la pelea y él puso que me había regalado 700 mil dólares, esos yo nunca los recibí”, contó.

El conflicto entre ellos se acrecentó cuando fue llamado a declarar en su contra en un juicio de fraude fiscal tras lo cual argumentó que “le agarró coraje”, por lo que lo deshidrató previo a un combate a realizarse en Phoenix, Arizona.

“Como ya estábamos en corte, la pelea ya estaba anunciada y todo, me dieron un brebaje, un líquido, me deshidrataron. Chorro, chorro, chorro antes de subir a pelear y él sentado viendo a que yo me deshidratara, no salí a pelear hasta que fui como 10 veces al baño”, contó al sentir en el ring que estaba demasiado débil.