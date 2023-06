¿Por qué tomar refresco te puede deshidratar?

Tomar refresco para hidratarse no es una buena idea, ya que tienen el efecto contrario. (Foto: Shutterstock)

¿Vas a destapar un ‘chesco’ para refrescarte? Los refrescos son un tipo de bebida azucarada que se caracteriza por su sabor dulce. Sin embargo, puede promover algunos de los efectos secundarios que trae consigo la temporada de calor.

De acuerdo con el sitio de Harvard T.H. Chan School of Public, los refrescos son bebidas que contienen azúcares añadidos o edulcorantes como jarabe de maíz de alta fructuosa. Algunas versiones de este líquido también contienen el ácido fosfórico, un ingrediente que se ha asociado con problemas renales.

Aunque existen bebidas y alimentos que promueven la hidratación en el cuerpo, los refrescos forman parte del grupo de elementos que podrían deshidratar al organismo.

Los refrescos de dieta también tienen afectaciones negativas a la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Tomar refresco puede deshidratar?

Debido a su dulce sabor, hay quienes aseguran erróneamente que las bebidas como los refrescos ayudan a hidratar y refrescar al organismo; sin embargo, este tipo de líquido promover ciertos efectos negativos en el cuerpo como la deshidratación.

La Clínica de Cleveland explica que la deshidratación es una condición que ocurre cuando el cuerpo pierde considerables cantidades de líquidos y pierde la capacidad de funcionar con normalidad. Este padecimiento puede estar acompañado de dolores de cabeza, constipación, entre otros síntomas.

La deshidratación ocurre en ciertos casos cuando una persona se expone a altas temperaturas y pierde líquidos en su cuerpo.

El consumo en exceso de refresco puede ser dañino para la salud. (Foto: Shutterstock).

El sitio de Eat this, not that, especializado en temas de gastronomía, explica que el consumo excesivo de refrescos podría deshidratar al organismo por el efecto diurético que proviene de uno de sus ingredientes principales: la cafeína.

El portal también asegura que, con el paso del tiempo, la deshidratación provocada por el refresco puede conducir a un metabolismo más lento, desequilibrios en electrolíticos y hasta retención de agua.

En caso de estar deshidratado y beber refresco, la Clínica de Clevland explica que no ayuda a la hidratación y puede provocar otras afectaciones como diarrea. También aconsejan que se evite consumir bebidas azucaradas.

Según Healthline, la deshidratación por refrescos puede ocurrir cuando se ingieren cantidades excesivas de la bebida. De igual manera, hay otros líquidos como ciertos tés y el café pueden deshidratar al cuerpo humano.

¿Tomar refresco puede afectar a los riñones?

Aparte de deshidratar al cuerpo por su propiedad diurética, el consumo de refresco puede lastimar al sistema renal.

El Instituto Nacional del Cáncer (NIH por sus siglas en inglés), explica que el sistema renal es el encargado de eliminar los desechos y exceso de la sangre. También son aquellos de producir la orina en el cuerpo por la que se va todas las toxinas que dañan al organismo.

Según Eat this, not that, la deshidratación que producen los refrescos podrían aumentar el riesgo de que se formen piedras en los riñones, un tipo de padecimiento que pone en riesgo el funcionamiento apropiado del sistema renal.

Bebidas para los riñones El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

Aparte de ello, el sitio de Healthline apunta que el consumo excesivo puede provocar otros problemas en los riñones como el riesgo de padecer enfermedad renal cronica.

Este es un listado de algunos de los efectos secundarios que pueden surgir por el consumo habitual y en exceso de refrescos: