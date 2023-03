Estos son los 2 peores sabores de refresco para la salud

Aunque todos los refrescos hacen daño, hay dos en particular que son dañinos para la salud. (Foto: Shutterstock).

Los refrescos son bebidas azucaradas cuyo burbujeante consumo cotidiano no está recomendado, ya que además de tener un alto contenido de azúcar, algunos son especialmente dañinos para órganos como los riñones por las sustancias que contienen.

De acuerdo con Harvard T.H. Chan School of Public Health, las azucaradas están al final de la lista de bebidas recomendadas para cuidar la salud porque tienen muchas calorías y prácticamente ningún nutriente:

“Las personas que beben bebidas azucaradas no se sienten tan llenas como si hubieran consumido las mismas calorías de alimentos sólidos, y las investigaciones indican que tampoco compensan el alto contenido calórico de estas bebidas comiendo menos alimentos”.

¿Cuáles son los peores refrescos para la salud?

En el tema de si tomar refresco es bueno o no para la salud no hay debate: los especialistas coinciden en que es perjudicial. Su consumo diario se relaciona con:

Aumento de peso: si se toma una lata promedio diario sin reducir calorías se aumenta alrededor de dos kilos al año.

Obesidad

Diabetes tipo 2

Deterioro cognitivo

Enfermedades cardiacas

Enfermedades crónicas

Mayor riesgo de muerte prematura

Sin embargo, no todos los refrescos son lo mismo, ya que hay dos en particular que hacen daño por sus ingredientes específicos.

Refresco de cola

En la receta original el refresco de cola tenía planta de coca y nueces de cola (de ahí el nombre), ingredientes que hoy ya no agregan, pero pese a todo esta bebida está dentro de las constantes advertencias por salud en especial por el ácido fosfórico, uno de los añadidos de fósforo que se suman a ciertos alimentos procesados.

En un artículo de Gaceta UNAM, Laura Moreno, investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), explica que esta bebida oscura tiene como principal ingrediente azúcar, aunque la cantidad es tan alta que en otras condiciones el cuerpo humano no lo toleraría y vendría vómito en respuesta.

Para poder resistir tanta azúcar se le agregó ácido fosfórico, el cual neutraliza el sabor dulce y hace posible beberlo.

El ácido fosfórico del refresco es una sustancia que puede destapar coladeras. (Foto: Shutterstock)

El ácido fosfórico en el refresco de cola puede tener estas consecuencias, según Gaceta UNAM:

Desmineralización ósea: no permite la adecuada absorción del calcio al organismo.

Debilita los huesos

Provoca disminución de su densidad

Promueve las fisuras y fracturas

Fomenta el desgaste del esmalte de los dientes

Favorece las caries

Dificultad para absorber el hierro

Mayor disposición para contraer infecciones

En particular esta bebida puede aumentar el riesgo de osteoporosis, dice la especialista Michelle Rauch a Eat this, not that, ya que contiene ese fósforo (ácido fosfórico o fosfato) que aumenta la excreción de calcio en la orina.

“Si la ingesta de calcio de uno es baja, y hay una alta ingesta de bebidas cargadas de fósforo, pone a alguien en alto riesgo de baja densidad ósea, mayor riesgo de fracturas y osteoporosis”, agrega.

Además, de acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), las bebidas con este ingrediente se asocian enfermedades renales, en especial para quienes beben dos o más refrescos de cola por día.

Mayo Clinic señala los refrescos cola son alimentos con mayor contenido de fósforo, en cambio, hay otras bebidas para una dieta baja en fósforo:

Refresco de lima limón

Cerveza de jengibre

Cerveza de raíz

Agua simple

Café recién preparado (hecho con granos)

Té en infusión (hecho de bolsas de té)

Limonada

El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

Naranja

El refresco sabor naranja es considerado uno de los peores porque puede dar la impresión de que tiene fruta, pero no es así: no tiene ningún valor nutritivo, ni vitamina C, pero sí mucha azúcar, calorías, colorantes y saborizantes.

Entre sus colorantes se encuentra el rojo 40, subproducto del petróleo que se ha relacionado con comportamientos negativos en los niños, según la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tiene impactos neurológicos en los niños, generan hiperactividad y déficit de atención.

De acuerdo con la especialista Tammy Lakatos Shames en Eat this, not that, las personas pueden pensar que están tomando algo saludable y beber más de lo que harían con otros sabores, incluso hay quienes sustituyen el de cola por este sabor porque lo consideran más sano o piensan que es una forma de incorporar fruta a su dieta.

Además, Eat this, not that, advierte que una gran cantidad de azúcar en la sangre, de cualquier bebida, puede dañar los vasos sanguíneos en los riñones, en este modo, el alto nivel de azúcar en la sangre y la diabetes se vuelven factores de riesgo para desarrollar enfermedades del riñón.