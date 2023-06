¿Adiós, cafecito? Estas son las 3 peores bebidas que puedes tomar en tiempo de calor

Hay bebidas que no se recomiendan en tiempo de calor. (Foto: Shutterstock).

¿Qué tomas, además de malas decisiones? En especial en época de calor, las bebidas frías comienzan a ser cada vez más buscadas para mantenerse fresco e hidratado; sin embargo, no todos esos vasos tendrán un buen efecto en tu organismo.

Cuando la temperatura del ambiente es muy alta te pueden pasar varias cosas:

El calor de tu cuerpo se libera a través del sudor

Puede aumentar el ritmo cardiaco

Aumenta el ritmo de la respiración

Llega el riesgo de deshidratación

El cuerpo lucha por enfriarse, por lo que en casos extremos puedes tener espasmos musculares, agotamiento o golpe de calor.

Hidratarte adecuadamente ayuda a que el organismo siga funcionando bien y para ello hay que beber líquidos, ¿pero en verdad ayuda esa ‘chelita’ fría a la que recurres?

¿Qué bebidas no debes tomar cuando hace calor?

La experta en nutrición Julie Zumpano enlista en un artículo de Clínica Cleveland cuáles son las peores bebidas que puedes tomar en tiempo de calor para evitar la deshidratación.

Alcohol

Siempre que sube la temperatura comienza un desfile de mojitos, margaritas, micheladas, tinto de verano y otras opciones refrescantes con alcohol.

Aunque da la sensación de frescura, la cerveza puede deshidratar. (Foto: Shutterstock).

Sin embargo, el alcohol aumenta el riesgo de deshidratación, según Zumpano:

Es diurético : hace que vayas mucho al baño y pierdas líquidos de la sangre a través de la orina.

: hace que vayas mucho al baño y pierdas líquidos de la sangre a través de la orina. El alcohol inhibe la producción de la hormona antidiurética llamada vasopresina , la cual trabaja con los riñones e influye en mantener el equilibrio de líquidos del cuerpo.

, la cual trabaja con los riñones e influye en mantener el equilibrio de líquidos del cuerpo. La deshidratación tiene síntomas como falta de coordinación que pueden confundirse con estar intoxicado con alcohol.

como falta de coordinación que pueden confundirse con estar La cerveza o bebidas alcohólicas con agua mineral y refresco pueden dar la sensación de que estás hidratado porque bebes mucho líquido, pero es un error.

porque bebes mucho líquido, pero es un error. El peligro es mayor con bebidas destiladas que tienen un alto contenido de alcohol, a diferencia de fermentadas como la cerveza y el vino.

que tienen un alto contenido de alcohol, a diferencia de fermentadas como la cerveza y el vino. Si tomas mucha cerveza para refrescarte y a la par no tomas suficiente agua , puedes deshidratarte rápidamente.

, puedes deshidratarte rápidamente. La doctora Jen Brull comenta a Healthline: “El alcohol causa problemas porque inhibe tu capacidad de reconocer el calor que tienes y acelera el proceso de deshidratación”.

Es necesario tomar agua mientras se ingiere alcohol (Foto: Shutterstock).

Bebidas azucaradas

Este refresco con hielos que tanto se te antoja puede llevarte directo a la deshidratación.

De acuerdo con Zumpano, las bebidas con mucha azúcar y calorías pueden darte la sensación de saciedad, en ese modo causar que ya no bebas suficiente agua que tu cuerpo requiere.

Además de ello, el refresco es una de las peores bebidas para los riñones y el consumo excesivo bebidas azucaradas está asociado con padecimientos como:

Aumento de peso

Riesgo de padecer diabetes

Problemas cardiovasculares

Riesgo de padecer gota

Problemas en el sistema óseo

El refresco no hidrata (Foto: Shutterstock)

Cafeína

Más allá del remedio de la abuelita de tomarte un café caliente supuestamente para quitar el calor, en verano hay varias bebidas con cafeína que pueden ser un riesgo, como refrescos de cola o bebidas energizantes.

De acuerdo con Clínica Cleveland, la cafeína también es un diurético, pues las bebidas con este efecto hacen que orines más, lo que puede deshidratarte aún más, “eso no quiere decir que no pueda tomar una taza de café por la mañana, pero no hay sustituto para el agua pura y simple.”

En ciertas ocasiones se sirve un vaso de agua para acompañar al café. (Foto: Shutterstock)

Mayo Clinic detalla que la cafeína se ha estudiado porque aumenta la producción de orina, sin embargo, en las investigaciones se señala que el líquido de estas bebidas puede equilibrar el efecto diurético.

Así que se recomienda no excederse con altas cantidades de golpe o podrías presentar un efecto deshidratante, dice Healthline: “Cuando haga calor, hay que evitar las bebidas con cafeína o alcohol, que provocan deshidratación”.

¿Cuál es la mejor bebida para hidratarte?

Para satisfacer las necesidades corporales no hay mejor líquido que el agua, simple, natural, saludable, esa bebida que durante miles de años ha ayudado al cuerpo a reponer los líquidos que pierde, dice Harvard T.H. Chan School of Public Health.

En un artículo, dicha institución explica que otros alimentos llegaron con el tiempo: la leche, con la agricultura; luego la cerveza, el café, el té, bebidas azucaradas como refrescos, bebidas hidratantes y otras energéticas; sin embargo, el agua sigue encabezando su lista de bebidas saludables.