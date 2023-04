Estos son los 7 peores hábitos para tus riñones

Hay varios hábitos cotidianos que afectan la salud a largo plazo, desde esa cucharada extra de mayonesa en tu torta que aumenta el colesterol o aquel vaso diario de refresco que daña tus riñones, ¿pero qué es lo que más afecta a estos órganos que tienen forma de frijol?

Los riñones son dos órganos que tienen el tamaño de un puño, dice el National Institutes of Health (NIH), y se ubican debajo de las costillas. Dicha institución de salud explica que tienen varias funciones esenciales para el funcionamiento del cuerpo:

Cuando están sanos filtran alrededor de media taza de sangre por minuto

alrededor de por minuto Eliminan desechos y exceso de líquido del cuerpo

y exceso de líquido del cuerpo Son parte del tracto urinario: eliminan exceso de agua para producir orina

para Eliminan el ácido producido por las células del cuerpo

producido por las células del cuerpo Mantienen el equilibrio en la sangre entre agua, sales y minerales (sodio, calcio, fósforo y potasio), sin el cual los nervios, músculos y tejido no funcionan correctamente.

entre agua, sales y minerales (sodio, calcio, fósforo y potasio), sin el cual los nervios, músculos y tejido no funcionan correctamente. Producen hormonas que controlan la presión arterial, producen glóbulos rojos y mantienen en condiciones los huesos.

¿Qué daña los riñones?

Cuando estos órganos no funcionan correctamente vienen enfermedades como la insuficiencia renal, pierden la capacidad de filtrar, se acumulan niveles dañinos de electrolitos y desechos, incluso se vuelve necesaria la diálisis o un trasplante.

La alimentación y los hábitos cotidianos son importantes para mantener la salud de los riñones, hay varias acciones que podrían estarte afectando silenciosamente.

Adecuados hábitos cotidianos pueden mantener sanos tus riñones. (Shutterstock)

No tomar agua

National Kidney Foundation señala que es indispensable tomar la cantidad adecuada de agua para cada persona, la cual es distinta según cada cuerpo, ya que ésta ayuda a los riñones a eliminar los desechos en forma de orina y mantener los vasos sanguíneos abiertos, con ello la sangre puede viajar a los riñones y darles los nutrientes esenciales.

Si no se toma agua pueden acumularse desechos y ácidos en el cuerpo, “la deshidratación severa puede provocar daño renal, por lo que es importante beber lo suficiente cuando trabaja o hace ejercicio muy intenso, y especialmente en climas cálidos y húmedos”, dice dicha instancia especializada en el riñón.

El agua natural es esencial para la función de los riñones. (Foto: Shutterstock)

Consumir mucha azúcar

Algunas personas omiten el agua y en su lugar beben bebidas azucaradas como el refresco, el cual es considerado la peor bebida para los riñones, según Eat this, not that, ya que un consumo diario de estas bebidas puede:

Dañar los vasos sanguíneos de estos órganos

Causar cálculos renales cuando tienen jarabe de maíz rico en fructosa.

En especial los refrescos de cola tienen ácido fosfórico, que pueden incrementar el fósforo en la sangre y perjudicar la función de los riñones.

Además, un alto consumo de azúcar contribuye a la posibilidad de padecer hipertensión y diabetes, dos de las principales causas de enfermedad renal.

El refresco de cola es uno de los que más daño hace a la salud de los riñones. (Fotos: Shutterstock).

Estar sentado mucho tiempo

Una vida sedentaria promueve afectaciones a órganos como los riñones. National Kidney Foundation dice que estar sentado durante mucho tiempo se ha relacionado con enfermedades renales.

En cambio, una adecuada actividad física estimula la actividad renal: se asocia a niveles estables de presión arterial y del metabolismo de la glucosa.

Fumar

De acuerdo con National Kidney Foundation, este hábito no solo daña los pulmones y el corazón, sino que vuelve a las personas más propensas a tener proteínas en la orina, “un signo de daño renal”.

Los fumadores tienen más posibilidades de desarrollar enfermedades renales. (Cuartoscuro)

Comer demasiado sodio

Una dieta alta en sodio (compuesto de la sal) aumenta la presión arterial y provoca que el cuerpo se hinche porque los riñones conservan el agua adicional que se toma para compensar el sodio que se consumió de más, es “un esfuerzo por mantener una proporción específica de sodio y agua en su cuerpo”, dice Eat this, not that.

Para tener riñones saludables se recomienda un consumo equilibrado de sodio, ya que se ha asociado el exceso en este elemento con más riesgo de desarrollar insuficiencia renal y enfermedad renal.

Los alimentos procesados son una de las principales fuentes de sodio a la dieta.

Alimentos procesados son algunos de los que afectan a los riñones por su aporte de sodio. (Foto: Shutterstock)

Beber demasiado alcohol

Un consumo excesivo de alcohol duplica el riesgo de enfermedad renal crónica, dice National Kidney Foundation, además, los fumadores que beben en exceso tienen alrededor de cinco veces más probabilidades de desarrollar una enfermedad renal crónica que las personas que no fuman ni beben alcohol en exceso.

El exceso de alcohol puede tener consecuencias negativas a los riñones. (Foto: Shutterstock)

Aguantar las ganas de orinar

Retener la orina puede aumentar el estrés de ciertas partes de los riñones y a la larga causar complicaciones en las vías urinarias como una infección.