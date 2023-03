Bebidas energizantes: ¿Qué órganos daña su consumo en exceso?

¿Eres de aquellos que necesita ‘un extra’ de energía y suele tomar bebidas energizantes? ¡Cuidado! Puedes estar haciendo daño a la salud de varios órganos.

Aunque menos usuales en la dieta diaria, las bebidas energizantes también son populares y en más de una ocasióin se ha hablado sobre los efectos negativos que tienen sus ingredientes en el organismo, en especial por las altas cantidades de cafeína que contienen.

Además de cafeína, ¿de qué está hecha una bebida energética?

Vamos por partes: Las bebidas energéticas son aquellas que prometen darte un ‘extra’ de energía para cuando estás trabajando, te encuentras cansado, vas a estudiar por muchas horas, no has dormido bien y necesitas rendir, e incluso se han creado tragos de alcohol que las incluyen.

Además de la cafeína, que es su principal ingrediente, una bebida energética contiene otros ingredientes, como:

Taurina

Guaraná

Vitaminas del complejo B

Azúcares refinados

¿Cuáles son los riesgos de tomar bebidas energizantes?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública de México, una porción de bebida energética (250-350 ml) contiene de 72 a 150 mg de cafeína “aunque muchas latas contienen de 2 a 3 porciones, lo que aumenta dicho contenido hasta a 294 mg por botella”, que significa más que una taza de café.

La doctora Cedrina Calder comentó a Eat this, not that, que un consumo frecuente de bebidas energéticas podría aumentar a largo plazo el riesgo de enfermedades cardiacas, pues aumenta la presión arterial y causar ritmos cardiacos anormales.

Además, por su alto contenido de azúcares, significan un riesgo más alto de desarrollar resistencia a la insulina y enfermedades de tipo cadiovascular, como diabetes. También influyen en el aumento de peso.

¿Qué organos son los más afectados por el consumo de bebidas energizantes?

El consumo regular de bebidas energizantes pueden provocar efectos negativos a la salud y afectar especialmente algunos de nuestros órganos, sobre todo aquellos que tienen que ver con la circulación de la sangre y la filtración de la misma.

Corazón

Por sus altas dosis de cafeína, puede aumentar el riesgo de taquicardia y palpitaciones aceleradas en el corazón, además de modificar el funcionamiento de este órgano. A largo plazo, pueden desencadenar un infarto.

Hígado

Las bebidas energizantes también pueden causar problemas en el hígado por su alto contenido de niacina (vitamina B3), propiciando enfermedades como hepatitis aguda.

Riñones

Sí, los riñones también pueden dañarse con el consumo regular de bebidas energizantes ya que, entre los ingredientes que continenen, está el oxalato de calcio, mismo que contribuye a la formación de cálculos renales.