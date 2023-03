¿Tu ‘cafecito’ puede ayudarte a prevenir la diabetes? Esto dice un estudio

¿Amante de un buen café? A pesar de que se ha hablado en diferentes ocasiones de los riesgos a la salud que puede implicar su consumo excesivo, sobre todo por la cafeína que posee, también existe evidencia de los beneficios que aporta.

Diferentes estudios sugieren que el café puede ayudar a reducir las probabilidades de padecer diabetes o sobrepeso, así como ayudar a la quema de grasa corporal, además de los porcentajes de mortalidad.

Los estudios que relacionan el café con menor riesgo de diabetes

Un estudio realizado por científicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2017 determinó que tomar alrededor de tres tazas de café al día ayudaba a reducir la mortalidad prematura de 8 hasta 18 por ciento.

La investigadora Susanna Larsson, del Instituto Karolinska de Estocolmo, Suecia, publicó un estudio en 2018 donde concluye que cada taza de café que se consume diariamente puede reducir hasta siete por ciento la probabilidad de diabetes, incluyendo al descafeinado con un seis por ciento.

Sin embargo, otros científicos consideran que las pruebas realizadas hasta el momento no muestran un vínculo claro del efecto de la cafeína en el desarrollo de diabetes o enfermedades cardiovasculares. No obstante, hay un estudio que se ha atrevido a hacer las cosas de diferente forma.

El café es una de las bebidas más consumidad en el mundo. (Foto: Pexels)

Diabetes y café ¿no se llevan tan bien? Esto dice un estudio reciente

Una investigación fue publicada en la revista BMJ Medicine y realizada por Susanna Larsson y su equipo de investigación, que anteriormente trabajó con este tema, utilizaron un punto de partida novedoso.

Se trata de la aleatorización mendeliana, que utiliza variaciones genéticas de las personas con una función conocida (relacionada con la cafeína) para evaluar los efectos que tendría un factor de riesgo (en este caso, el consumo de cafeína) en el organismo. Los genes analizados en 10 mil personas fueron:

CYP1A2

AHR

Estos determinan la velocidad a la que nuestro organismo procesa la cafeína, pues hay quienes permanecen con esta sustancia en la sangre más tiempo.

Los resultados arrojaron que las personas que poseen el gen que favorece la presencia de cafeína en la sangre por un periodo más prolongado de tiempo tenían un menor índice de masa corporal y menos porcentaje de grasa.

¿Por qué? Porque el café, entre sus características, tiene la capacidad de acelerar el metabolismo, con lo que la pérdida de grasa se da en una medida mayor.

Los investigadores sugieren que la relación entre el consumo de café y la reducción del riesgo de tener diabetes se da hasta en 43 por ciento.

El café es una bebida con beneficios para la salud. (Foto: Shutterstock).

¿Qué dice la comunidad científica al respecto?

Otros investigadores señalan que, si bien este estudio puede servir como punto de partida para desarrollar esta relación, los resultados no pueden ser totalmente fiables por el porcentaje reducido de la población para realizarlo.

Por ejemplo, Gemma Rojo, investigadora del Hospital Regional Universitario de Málaga, España, dice que: “La evidencia de los beneficios del café es mayor que la que tenemos en contra, pero el efecto del café en la diabetes se ve mejor a nivel poblacional y es poco útil para tomar decisiones individuales”, refiriéndose al trabajo de Larsson y sus colegas.