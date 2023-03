¿Puedes ser adicto al café? Esto dice la ciencia

¿A quién no le gusta el ‘cafecito’ por las mañanas? Esta bebida con cafeína forma parte de la cotidianidad de miles de personas alrededor del mundo, de hecho, es considerada la única droga legal en todo el planeta.

El café es una bebida que se caracteriza por su componente principal: la cafeína, un alcaloide que estimula el sistema nervioso y produce un sentido de alerta. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés), una taza de 237 mililitros contiene entre 80 a 100 mg de la sustancia.

La misma FDA explica que no es recomendable exceder los 400 mg de cafeína diarios (de cuatro a cinco tazas), ya que se pueden presentar algunos efectos secundarios que van desde ansiedad hasta dolores de cabeza, sin embargo, hay personas que tienden a consumir más café de lo saludable por cierta tolerancia que se puede producir.

El café en exceso podría provocar una intoxicación por cafeína. (Foto: Shutterstock)

¿Te puedes volver adicto al café?

Una adicción, según el Servicio Nacional de Salud de Reino Unido (NHS por sus siglas en inglés), se define como no tener el control sobre tomar, hacer o usar algo hasta el punto que puede ser dañino.

En 1998 un artículo llamado Is caffeine addictive? describía a la cafeína como “la sustancia psicoactiva más utilizada en el mundo”.

Según dicha publicación, en la sociedad occidental el 80 por ciento de la población adulta la consumía en cantidades lo suficientemente grandes como para tener un efecto en el cerebro y afectaba las mismas partes del cerebro que la cocaína, pero de formas diferentes, por lo que no se consideraba una amenaza.

Usualmente las adicciones se asocian a sustancias como las drogas, alcohol y acciones como apostar. En el artículo ¿Es la cafeína adictiva?, la especialista Sally Satel afirma que el término adicción no se ajusta a la cafeína, pues su consumo no hace daño al individuo ni a la sociedad, además, sus consumidores no están obligados a hacerlo.

Según el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, científicamente hablando, la cafeína no genera una adicción, en todo caso se puede hablar de una dependencia. Como muchas drogas, esta sustancia produce un pequeño aumento de dopamina, pero “no provoca el gran aumento que desequilibra los circuitos de recompensa en el cerebro y es necesario para una adicción”.

¿Qué es la dependencia a la cafeína?

El café sí puede generar una dependencia y tolerancia que puede empujar a alguien a consumir más tazas de lo recomendado por la FDA.

El sitio web de Cleveland Clinic explica que muchas personas desarrollan una tolerancia a la cafeína. Es decir, aumentan su consumo para conseguir los efectos de alerta que produce en el sistema nervioso, ya que la sustancia no se comporta en su cuerpo como lo hacía en un principio.

La cafeína, sustancia presente en el café, es considerada una droga legal en todo el mundo. (Foto: Shutterstock).

Esta tolerancia también puede llegar a desarrollarse en una dependencia, que no es lo mismo que una adicción. Según el National Cancer Institute (NIH), se trata de una condición en la que una persona consume algo hasta el punto que si se deja de tomar puede provocar malestares.

Healthline explica que beber café todos los días puede ser una de las causas por las cuales las personas tienden a desarrollar la dependencia / tolerancia al café. Sin embargo, cada persona reacciona de manera diferente al alcaloide por lo que puede hay quienes tienden a sufrir malestares por consumir pocas tazas de café.

¿Cuáles son los síntomas de abstinencia del café?

De acuerdo con Eat this, not that, a pesar de que el café no puede provocar una adicción existen síntomas de abstinencia cuando se deja.

El sitio hace referencia a un estudio de 2012 relacionado a la dependencia de sustancias como el alcohol o las drogas, en el que las personas que toman café se sometieron a dejar la bebida por 16 horas. Esto evidenció que, a diferencia de los que no consumen la bebida, tienden a padecer sensaciones similares a los de la gripa.

El National Institute of Health (NIH) enlista que los síntomas de abstinencia más comunes cuando se deja de tomar café, en personas que tienen dependencia o tolerancia a la cafeína:

Cansancio

Somnolencia

Irritabilidad

Dificultad para concentrarse

No sentirse con la mente en claro

Disminución en estado de alerta

¿Cómo dejar la dependencia al café?

Según Healthline aún no hay un tratamiento como tal para dejar la dependencia o tolerancia hacia el café. Sin embargo, existen algunas recomendaciones que puede ayudar amortiguar las efectos negativos del consumo excesivo de la bebida.

Para tratar de reducir la dependencia la café se puede: